Kerala
തീവ്ര ന്യൂനമര്ദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റാവും; കേരളത്തില് വ്യാഴാഴ്ച വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് മഴ
തെക്കുകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും സമീപ തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും മുകളിലായാണ് തീവ്ര ന്യൂനമര്ദ്ദം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാഴാഴ്ച വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് നേരിയതോട ഇടത്തരം ശക്തിയുള്ളതോ ആ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ്. തെക്കുകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തീവ്ര ന്യൂനമര്ദ്ദം ഇന്ന് ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തിപ്രാപിക്കാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ഇതിന്റെ സ്വാധീനഫലമായാണ് കേരളത്തില് മഴ പെയ്യുക.
തെക്കുകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും സമീപ തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും മുകളിലായാണ് തീവ്ര ന്യൂനമര്ദ്ദം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വടക്ക്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് ദിശയില് നീങ്ങി തിങ്കളാഴ്ച തെക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന്റെ മധ്യഭാഗത്തും സമീപ പടിഞ്ഞാറന് മധ്യ ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലും ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തിപ്രാപിക്കാന് സാധ്യതയെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പില് പറയുന്നത്.
ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ പടിഞ്ഞാറന് മധ്യ ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റായി ഇത് മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ചുഴലിക്കാറ്റ് കൂടുതല് ശക്തിപ്രാപിച്ച് അടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളില് വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് ദിശയില് നീങ്ങി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
Content Highlights: The India Meteorological Department forecasts isolated light to moderate rainfall across Kerala until Thursday. A deep depression over the southeast Bay of Bengal is expected to intensify into a severe cyclonic storm. The system is likely to move northwestward toward the Andhra Pradesh coast.