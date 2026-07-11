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TODAY'S GOLD RATE| സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് ഇടിവ്; പവന് 360 രൂപ കുറഞ്ഞു
ഗ്രാമിന് 45 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,230 രൂപയായി
കൊച്ചി|സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് 45 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,230 രൂപയായി(Today’s Gold Rate). പവന് 360 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,05,840 രൂപയുമായി. ഇന്നലെ 1,06,200 രൂപയായിരുന്നു പവന് വില.
ഈ മാസം ആദ്യം 1,03,240 രൂപയായിരുന്നു പവന് വില. പിന്നീട് പല ദിവസങ്ങളായി 1,07,800 രൂപ വരെ ഉയര്ന്നിരുന്നു.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലും സ്വര്ണവിലയില് ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ട്രോയ് ഔണ്സിന് 23 ഡോളര് കുറഞ്ഞ് 4108 ഡോളര് എന്ന നിലയിലാണ് വ്യാപാരം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തില് ഉപഭോക്താക്കള് വിപണിയിലെ കൃത്യമായ gold price analysis നടത്തിയ ശേഷം മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഉചിതം. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള് നേരിടുന്ന ഘട്ടങ്ങളില് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പരിഹാരമായി gold loan എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തിവെച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിയന്തിര ആവശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആശ്രയമായി മാത്രം പണയ ഇടപാടുകളെ കാണുക. വിപണിയിലെ ഇന്നത്തെ നിരക്കുകളായ gold price today, today gold rate എന്നിവ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും പലിശ നിരക്കുകള് വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം loan against gold പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. നിലവിലെ gold rate മാറ്റങ്ങള് മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ മാത്രം ഒരു gold loan apply ചെയ്യാന് ശ്രദ്ധിക്കുക.
Content Highlights: The gold price in Kerala witnessed a notable decline today with 22 carat gold falling by Rs 45 per gram to reach Rs 13,230. A sovereign of gold dropped by Rs 360, bringing the market price down to Rs 1,05,840. This drop matches international market trends where the price fell to 4108 dollars.