Connect with us

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രിയുടേയും മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളുടേയും ശമ്പളം സ്പാര്‍ക്ക് വഴി; ജനുവരി മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍

മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമെ മന്ത്രിമാര്‍, സ്പീക്കര്‍, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, എം എല്‍ എ മാര്‍ എന്നിവരുടെ ശമ്പളം സ്പാര്‍ക്ക് വഴി നല്‍കാനാണ് ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത്

Published

Nov 15, 2026 7:28 pm |

Last Updated

Nov 15, 2026 7:28 pm

തിരുവനന്തപുരം |  സംസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെ ശമ്പളം ഇനി സ്പാര്‍ക്ക് വഴി. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമെ മന്ത്രിമാര്‍, സ്പീക്കര്‍, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, എം എല്‍ എ മാര്‍ എന്നിവരുടെ ശമ്പളം സ്പാര്‍ക്ക് വഴി നല്‍കാനാണ് ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ശമ്പളവിതരണം വേഗത്തിലും സുതാര്യതയോടെയും നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജനപ്രതിനിധികളെയും ഈ സംവിധാനത്തിന് കൊണ്ടുവരുന്നത്.നിലവില്‍ ഭരണഘടനാ പദവികള്‍ വഹിക്കുന്നവരുടെ ശമ്പള ബില്ലുകള്‍ സ്പാര്‍ക്ക് വഴിയായിരുന്നില്ല. 2027 ജനുവരി മുതല്‍ ഇത് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുമെന്ന് ധനവകുപ്പ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവില്‍ പറഞ്ഞു. വേഗവും സുതാര്യതയും ഉറപ്പു വരുത്താനാണ് നടപടിയെന്നാണ് ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പുതിയ തീരുമാനപ്രകാരം പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാര്‍ നല്‍കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ശമ്പള ബില്ലുകള്‍ സ്പാര്‍ക്കില്‍ തയ്യാറാക്കും. തുടര്‍ന്ന് തുക നേരിട്ട് ബേങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യും

സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം, അലവന്‍സുകള്‍, മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ എന്നിവ ഓണ്‍ലൈനായി പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിനും കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഏകീകൃത സംവിധാനമാണ് സ്പാര്‍ക്ക്.

Content Highlights: The Kerala Finance Department has ordered that salaries for the Chief Minister, Ministers, Speaker, Opposition Leader, and MLAs will be disbursed via the SPARK system starting January 2027. This initiative aims to ensure speed and transparency in payroll processing. Salaries will be credited directly to their bank accounts.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ചാലയിലെ സ്വര്‍ണ്ണക്കവര്‍ച്ച; മാളവിക ജ്വല്ലറി ഉടമ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

സ്ത്രീയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറി; കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രിയുടേയും മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളുടേയും ശമ്പളം സ്പാര്‍ക്ക് വഴി; ജനുവരി മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍

Kerala

ക്ഷേത്രത്തില്‍ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് 14 വയസുകാരനെ പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കി; 52കാരന്‍ അറസ്റ്റില്‍

International

കരാക്ക് ചര്‍ച്ച് ആക്രമണം; മൂന്ന് പ്രതികള്‍ക്കും വധശിക്ഷ

National

വ്യാജ പ്രസാധകരും എ ഐ രചനകളും; പെരിയാര്‍ അറിവുലകം ലൈബ്രറിയിലെ പുസ്തക അഴിമതിയില്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് തമിഴ്നാട് സര്‍ക്കാര്‍

International

എഫ് എ എ നിയന്ത്രണത്തിന് പിന്നാലെ യു എസ് വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ വന്‍ തിരക്ക്; എയര്‍ലൈന്‍സ് സര്‍വീസുകളില്‍ ഇന്നും തടസ്സം