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എഫ് എ എ നിയന്ത്രണത്തിന് പിന്നാലെ യു എസ് വിമാനത്താവളങ്ങളില് വന് തിരക്ക്; എയര്ലൈന്സ് സര്വീസുകളില് ഇന്നും തടസ്സം
ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ അമേരിക്കന് എയര്ലൈന്സും മറ്റ് പ്രമുഖ വിമാനക്കമ്പനികളും പൂര്ണ്ണമായും സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് എഫ് എ എ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര് ബ്രയാന് ബെഡ്ഫോര്ഡ് വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു
വാഷിംങ്ടണ് | അമേരിക്കയില് വെള്ളിയാഴ്ചയുണ്ടായ അസാധാരണമായ രാജ്യവ്യാപക ഫെഡറല് ഏവിയേഷന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോപ്പിനെ തുടര്ന്നുണ്ടായ യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കാന് അമേരിക്കന് എയര്ലൈന്സും മറ്റ് വിമാനക്കമ്പനികളും ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ, അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ വിമാനത്താവളങ്ങളില് ഇന്ന് കനത്ത തിരക്കും നീണ്ട നിരകളും അനുഭവപ്പെടുന്നു.
ശനിയാഴ്ച രാത്രിയോടെ മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കൂട്ടത്തോടെയുള്ള സര്വീസ് റദ്ദാക്കലുകള് പൂര്ത്തിയാക്കിയെങ്കിലും, വിമാനങ്ങളും ജീവനക്കാരെയും വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനാല് അമേരിക്കന് എയര്ലൈന്സിന്റെ പല സര്വീസുകളും ഇന്നും വൈകുകയും ഒറ്റപ്പെട്ട സര്വീസുകള് റദ്ദാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തുടനീളം കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പൈലറ്റുമാരെയും ക്യാബിന് ക്രൂവിനെയും അതത് വിമാനങ്ങളുമായി കൃത്യമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് വ്യോമയാന ഉദ്യോഗസ്ഥര് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഡാളസ്-ഫോര്ട്ട് വര്ത്ത് , ചിക്കാഗോ ഒഹെയര് , ഷാര്ലറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ എയര്ലൈന് ഹബ്ബുകളില് സീറ്റുകള് ലഭിക്കാതെ കുടുങ്ങിയ യാത്രക്കാരുടെ വന് തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ന്യൂയോര്ക്കിലെ ജോണ് എഫ്. കെന്നഡി , ലാഗ്വാര്ഡിയ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ചെക്ക്-ഇന് കൗണ്ടറുകളിലും സുരക്ഷാ പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും മണിക്കൂറുകള് നീളുന്ന നിരകളാണുള്ളത്. രാത്രി വിമാനത്താവളത്തില് കുടുങ്ങിയവര്ക്ക് അധികൃതര് പുതപ്പുകളും തലയിണകളും വിതരണം ചെയ്തു.
വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:54-ന് അമേരിക്കയിലെ 22 എയര് റൂട്ട് ട്രാഫിക് കണ്ട്രോള് സെന്ററുകളിലെയും റഡാര്, വാര്ത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങള് തകരാറിലായതോടെയാണ് പ്രതിസന്ധി ആരംഭിച്ചത്. ഇതേത്തുടര്ന്ന് എഫ്.എ.എ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിമാനങ്ങളുടെ പുറപ്പെടല് നാല് മണിക്കൂറിലധികം നേരത്തേക്ക് പൂര്ണ്ണമായും നിര്ത്തിവെച്ചിരുന്നു.
പഴയ ചെമ്പ് വയറുകള് മാറ്റി ഫൈബര് ഒപ്റ്റിക് കേബിളുകള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെ തകരാറിലായ ഒരു റൂട്ടര് നെറ്റ്വര്ക്ക് സ്വിച്ചുകളെ അമിതഭാരത്തിലാക്കിയതാണ് തകരാറിന് കാരണമെന്ന് യു.എസ് ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ഷോണ് ഡഫി അറിയിച്ചു. ഇതിന് പിന്നില് സൈബര് ആക്രമണമോ മറ്റ് സുരക്ഷാ ഭീഷണികളോ ഇല്ലെന്നും തികച്ചും സാങ്കേതികമായ തകരാര് മാത്രമാണെന്നും ഫെഡറല് ഉദ്യോഗസ്ഥര് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
നാല് മണിക്കൂര് നീണ്ട ഈ സ്തംഭനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതമായി വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിലായി അമേരിക്കയിലുടനീളം 14,000-ത്തിലധികം വിമാന സര്വീസുകളാണ് റദ്ദാക്കപ്പെട്ടത്. സര്വീസുകള് സാധാരണ നിലയിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ശനിയാഴ്ച മാത്രം അമേരിക്കന് എയര്ലൈന്സ് തങ്ങളുടെ ആകെ സര്വീസുകളുടെ ഏകദേശം 42 ശതമാനം റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
യാത്രാക്ലേശം വേഗത്തില് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 1,750 അധിക സീറ്റുകള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന പ്രത്യേക വിമാനങ്ങള് അമേരിക്കന് എയര്ലൈന്സ് ഏര്പ്പെടുത്തുകയും ആഭ്യന്തര, ഹ്രസ്വദൂര അന്താരാഷ്ട്ര റൂട്ടുകളില് ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകള്ക്ക് പരിധി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ, അധിക സമയം ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാര്ക്ക് പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന വേതനവും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ അമേരിക്കന് എയര്ലൈന്സും മറ്റ് പ്രമുഖ വിമാനക്കമ്പനികളും പൂര്ണ്ണമായും സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് എഫ്.എ.എ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര് ബ്രയാന് ബെഡ്ഫോര്ഡ് വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും, തിരക്കേറിയ ബിസിനസ് റൂട്ടുകളില് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വരെയും ചെറിയ തോതിലുള്ള തിരക്ക് തുടരാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വ്യോമയാന വിദഗ്ധര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.
തുടര്ച്ചയായി തുടരുന്ന യാത്രാ തടസ്സങ്ങള് കണക്കിലെടുത്ത് അമേരിക്കന് എയര്ലൈന്സ് തങ്ങളുടെ ട്രാവല് അലര്ട്ട് നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നവംബര് 12-നകം ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തവര്ക്ക് നവംബര് 21 വരെ അധിക നിരക്കുകളില്ലാതെ യാത്ര പുനഃക്രമീകരിക്കാനോ യാത്ര വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നവര്ക്ക് മുഴുവന് തുകയും റീഫണ്ടായി കൈപ്പറ്റാനോ സാധിക്കും.
സ്റ്റാന്ഡ്ബൈ ലിസ്റ്റുകളില് വലിയ തിരക്കുള്ളതിനാല്, സീറ്റ് ഉറപ്പായ ടിക്കറ്റുകള് ഇല്ലാത്തവര് വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് വരരുതെന്ന് അധികൃതര് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവര് വിമാനത്താവളത്തിലെ നീണ്ട നിരകളില് നില്ക്കുന്നതിന് പകരം അമേരിക്കന് എയര്ലൈന്സ് മൊബൈല് ആപ്പ് വഴി വിമാനത്തിന്റെ സമയം പരിശോധിക്കാനും ടിക്കറ്റുകള് മാറ്റാനും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
Content Highlights: Major US airports are experiencing severe crowds and ongoing flight delays following a nationwide FAA ground stop triggered by a technical router failure. Over 14,000 flights were canceled across Friday and Saturday, leaving thousands of passengers stranded. Airlines are working to restore normal schedules by Sunday evening.