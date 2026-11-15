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കരാക്ക് ചര്ച്ച് ആക്രമണം; മൂന്ന് പ്രതികള്ക്കും വധശിക്ഷ
വെടിവെപ്പില് ഒമ്പത് പേര് കൊല്ലപ്പെടുകയും 25 മുതല് 40 വരെ ആളുകള്ക്ക് പരുക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തു.
അമ്മാന് | ജോര്ദാനിലെ കരാക്കിലുള്ള സെന്റ് ജോര്ജ് ചര്ച്ചില് 9 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഭീകരാക്രമണത്തിലെ മൂന്ന് പ്രതികള്ക്കും സ്റ്റേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചു
അമ്മാന് ജോര്ദാനിലെ കരാക്കിലുള്ള ഹമൂദ് ഗ്രാമത്തിലെ സെന്റ് ജോര്ജ് ഗ്രീക്ക് ഓര്ത്തഡോക്സ് ചര്ച്ചിന് നേരെയുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിലെ മൂന്ന് പ്രതികള്ക്കും സ്റ്റേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. ഒരേ കുടുംബത്തില്പ്പെട്ട രണ്ട് സഹോദരന്മാര്ക്കും അവരുടെ ഭാര്യാസഹോദരനുമാണ് തൂക്കുകയര് വിധിച്ചത്. ഒക്ടോബര് 23-ന് ചര്ച്ചില് നടന്ന ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിനിടെ ഇവര് നടത്തിയ വെടിവെപ്പില് ഒമ്പത് പേര് കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേര്ക്ക് പരുക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു, ഔദ്യോഗിക വാര്ത്താ ഏജന്സിയായ പെട്രയാണ് സുപ്രധാന വിധി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബര് 23 വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ഈ ആക്രമണം നടന്നത്. തലസ്ഥാനമായ അമ്മാനില് നിന്ന് ഏകദേശം 120 മുതല് 180 കിലോമീറ്റര് വരെ തെക്കുള്ള ഹമൂദ് ഗ്രാമത്തിലെ ചര്ച്ചില് ഒരു ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിനായി 150-നും 200-നും ഇടയില് ആളുകള് തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു. കാറിലെത്തിയ മൂന്ന് തോക്കുധാരികള് പള്ളിയുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപത്ത് നിന്ന് അകത്തേക്ക് വെടിയുതിര്ക്കുകയായിരുന്നു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പ്രകാരം അക്രമികളില് ഒരാളുടെ കൈവശം എ.കെ. 47 തോക്കും മറ്റ് രണ്ട് പേരുടെ കൈവശം കൈത്തോക്കുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വെടിവെപ്പില് ഒമ്പത് പേര് കൊല്ലപ്പെടുകയും 25 മുതല് 40 വരെ ആളുകള്ക്ക് പരുക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തു.
ആക്രമണം നടത്തിയത് ഒരേ കുടുംബത്തില്പ്പെട്ട മൂന്ന് ജോര്ദാന് പൗരന്മാരാണെന്ന് അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തി. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഒളിവില് പോയ ഇവരെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ തിരച്ചിലിനൊടുവില് ഒക്ടോബര് 26-ന് കരാക്കിലെ ഒരു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വീട്ടില് വെച്ച് സുരക്ഷാ സേന കീഴ്പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു
ഒമ്പത് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഭീകരപ്രവര്ത്തനം നടത്തുക, ഭീകരാവശ്യങ്ങള്ക്കായി നിയമവിരുദ്ധമായി ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും കൈവശം വയ്ക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നീ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതികള്ക്കെതിരെ തെളിഞ്ഞത്. കൂടാതെ, ഭീകരപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി ഗൂഢാലോചന നടത്തുക, തീവ്രവാദ ആശയങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നീ കുറ്റങ്ങളും കോടതി ശരിവെച്ചു. പ്രതികളിലൊരാള് ഭീകരപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി പണം സ്വരൂപിച്ചതിനും നല്കിയതിനും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് വിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരവും കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി
ആക്രമണത്തെത്തുടര്ന്ന് ജോര്ദാന് പ്രധാനമന്ത്രി ജാഫര് ഹസ്സന് രാജ്യത്ത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ദേശീയ ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കുറ്റവാളികള്ക്ക് ഏറ്റവും കടുത്ത ശിക്ഷ തന്നെ നല്കുമെന്ന് ജോര്ദാന് രാജാവ് അബ്ദുള്ള രണ്ടാമന് ജനങ്ങള്ക്ക് ഉറപ്പുനല്കിയിരുന്നു. മേഖലയിലെ സമാധാനവും മതസൗഹാര്ദ്ദവും തകര്ക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഏതൊരു നീക്കത്തെയും ശക്തമായി അടിച്ചമര്ത്തുമെന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ വേഗത്തിലുള്ള വിധിയിലൂടെ ജോര്ദാന് നല്കുന്നത്. സംഭവം നടന്ന് ഒരു മാസത്തിനുള്ളില് തന്നെ അന്വേഷണം പൂര്ത്തിയാക്കി വിചാരണ നടത്തി ശിക്ഷ വിധിക്കാന് സ്റ്റേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി കോടതിക്ക് സാധിച്ചത് , രാജ്യത്തെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ ജാഗ്രതയും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ കര്ശന നിലപാടുമാണ് ഈ വിധിയിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്
Content Highlights: Jordan’s State Security Court sentenced three members of the same family to death for the October 23 terrorist shooting at St. George Church in Hamoud village, Karak, which left nine people dead. The attackers opened fire during a funeral service before being captured by security forces three days later. King Abdullah II and Prime Minister Jafar Hassan strongly condemned the attack, leading to swift legal action and this landmark verdict.