കരൂര്‍ ദുരന്തം: ഒരാള്‍കൂടി മരിച്ചു

മരിച്ചത് കരൂര്‍ സ്വദേശി കവിന്‍. ദുരന്തത്തില്‍ മരണം 40 ആയി.

Published

Sep 28, 2025 3:05 pm |

Last Updated

Sep 28, 2025 3:05 pm

ചെന്നൈ | കരൂര്‍ ദുരന്തത്തില്‍ മരണം 40 ആയി. കരൂര്‍ സ്വദേശി കവിന്‍ കൂടി മരണപ്പെട്ടതോടെയാണിത്.

തിക്കിലും തിരക്കിലും പരുക്കേറ്റ കവിന്‍ ഇന്നലെ പ്രാഥമിക ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഡിസ്ചാര്‍ജ് വാങ്ങുകയായിരുന്നു.

വീട്ടിലെത്തിയതോടെ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടു. പിന്നാലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ വച്ച് മരിച്ചു.

