Connect with us

Kerala

ഇരിക്കൂര്‍ സ്വദേശിയായ വ്യാപാരി വീരാജ്‌പേട്ടയില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു

കട തുറന്ന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടുകയും കടയ്ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരണം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു.

Published

Jul 03, 2026 11:42 am |

Last Updated

Jul 03, 2026 11:42 am

കണ്ണൂര്‍|കണ്ണൂര്‍ ഇരിക്കൂര്‍ സ്വദേശിയായ പലചരക്ക് വ്യാപാരി കര്‍ണാടകയിലെ കുടക് വീരാജ്‌പേട്ടയിലുള്ള സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു. ഇരിക്കൂര്‍ വയക്കാട് സ്വദേശിയായ പള്ളിപ്പാത്ത് അബ്ദുറഹ്മാന്‍ ആണ് മരണപ്പെട്ടത്. 48 വയസ്സായിരുന്നു. അബ്ദുറഹ്മാന്റെ വീരാജ്‌പേട്ട നാപ്പോക്കിലെ പലചരക്ക് കടയിലാണ് സംഭവം.

രാവിലെ കട തുറന്ന് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറുകള്‍ കഴിഞ്ഞതോടെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടുകയും കടയ്ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരണം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

ഇരിക്കൂര്‍ വയക്കാട് പൈസായിലെ മുബാറക്ക് ജുമാ മസ്ജിദിന് സമീപത്തെ കെ കെ ഹൗസില്‍ പരേതനായ സി എച്ച് ഇബ്രാഹിമിന്റെയും പള്ളിപ്പാത്ത് കുഞ്ഞാമിയുടെയും മകനാണ് അബ്ദുറഹ്മാന്‍. ഭാര്യ: കിണാക്കൂല്‍ കുന്നുംപുറത്ത് സൈബുന്നിസ. മക്കള്‍: ഫാത്തിമത്ത് സന സഫ്വാന (വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി, തളിപ്പറമ്പ് സര്‍ സയ്യിദ് കോളജ്), മിന്‍ഹ, നൂറാശിഫ (ഇരുവരും ഇരിക്കൂര്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ വീരാജ്‌പേട്ടയിലെ മലയാളി കൂട്ടായ്മകളുടെ സഹകരണത്തോടെ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

Content Highlights:
An Irikkur native identified as Abdul Rahman collapsed and died at his grocery shop in Virajpet, Coorg. The forty-eight-year-old merchant experienced sudden chest discomfort before losing consciousness. Local expatriate groups are currently coordinating efforts to transport his body back home.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ജൂലൈ 15 മുതൽ ബീഫിന് വില കൂടും; കിലോയ്ക്ക് 100 രൂപ വരെ കൂടാൻ സാധ്യത

Kerala

യുഎഇ ഉള്‍പ്പെടെ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള മുഴുവന്‍ സര്‍വീസുകളും പുന:രാരംഭിച്ച് എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ്

Kerala

ഇരിക്കൂര്‍ സ്വദേശിയായ വ്യാപാരി വീരാജ്‌പേട്ടയില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു

Editors Pick

വെനിസ്വേല ഭൂകമ്പം: തകർന്നുവീണ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ 8 ദിവസം; 100 മണിക്കൂർ രക്ഷാദൗത്യം; അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്

Kerala

ഉച്ചസമയത്ത് സർവീസ് നടത്താതെയിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസിന് പിഴ

Kerala

പാലക്കാട് വാഹന പരിശോധനക്കിടെ പോലീസിന് നേരെ ആക്രമണം; പ്രധാന പ്രതി സൈനികന്‍

National

സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ ഹിന്ദു പ്രാര്‍ഥനകള്‍ ചൊല്ലാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കാനാകില്ല; ഛത്തീസ്ഗഢ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി