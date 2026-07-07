Kerala
കള്ളാടി ദുരന്തത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അതുവഴി കടന്നുപോയ അനുഭവം പങ്കുവെച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ; മിനുട്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും
ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഈ മേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോയ ന്യൂസ് 18 മലയാളം ചാനലിലെ സുർജിത് അയ്യപ്പത്താണ് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഉള്ളുലയ്ക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും പങ്കുവെച്ചത്.
കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തത്തിന് 15 മിനുട്ട് മുമ്പുള്ള മീനാക്ഷി പാലത്തിന്റെ ദൃശ്യം (ഇടത്ത്); ദുരന്തം നടന്നപ്പോഴുള്ള കാഴ്ച (വലത്ത്); മധ്യത്തിൽ അപടത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അതുവഴി കടന്നുപോയ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ സുർജിത് അയ്യപ്പത്ത്
കൽപ്പറ്റ | വയനാട് മേപ്പാടി കള്ളാടി തുരങ്കപാത നിർമ്മാണ മേഖലയിലുണ്ടായ വൻ മണ്ണടിച്ചിൽ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അനുഭവങ്ങളും ദുരന്തത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചു. ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഈ മേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോയ ന്യൂസ് 18 മലയാളം ചാനലിലെ സുർജിത് അയ്യപ്പത്താണ് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഉള്ളുലയ്ക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും പങ്കുവെച്ചത്.
കള്ളാടി മേഖലയിൽ വലിയ തോതിൽ മണ്ണടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള സമയത്താണ് സുർജിത്ത് ഈ പാതയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തത്. കടുത്ത പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായിരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രദേശത്തിന്റെ വീഡിയോകൾ അദ്ദേഹം പകർത്തിയിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാക്കുന്ന രീതിയിൽ പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്.
മേപ്പാടി മേഖലയിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുർജിത് അതുവഴി യാത്ര തിരിച്ചത്. നേരത്തെ വൻദുരന്തമുണ്ടായ പുത്തുമലക്ക് സമീപം ഏലമലയിലേക്കായിരുന്നു സുർജിത്തിന്റെ യാത്ര. രാവിലെ 10.55ന് സുർജിത് മീനാക്ഷി പാലം കടന്ന് ചൂരൽമല ഭാഗത്തേക്ക് പോയി. ആ സമയം പുഴ കലങ്ങി ഒഴുകുന്നതായി കണ്ടുവെന്നും ആ റൂട്ടിൽ പലയിടത്തും നിരവധി നീർച്ചാലുകൾ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും സുർജിത് പറയുന്നു. നേരത്തെ പുത്തുമല ദുരന്തം ഉണ്ടായതിന് തൊട്ടുമുമ്പും ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി നീർച്ചാലുകൾ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും സുർജിത് പറയുന്നുണ്ട്.
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Content Highlights:
A journalist who passed through the Wayanad Meppadi Kalladi tunnel construction area just before the landslide shared his terrifying experience. He released videos recorded right before the disaster occurred. This footage shows the intense situation of the area before the massive landslide happened.