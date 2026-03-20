Kerala

ജോസഫ് വാഴക്കന് സീറ്റില്ല; തയ്യാറാക്കിവച്ച ഒരു ലക്ഷം പോസ്റ്ററും 2500 ഫ്‌ളക്‌സും പാഴായി

മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രചാരണം തുടങ്ങാന്‍ നേതാക്കള്‍ സൂചന നല്‍കിയിരുന്നുവെന്ന് ജോസഫ് വാഴയ്ക്കന്‍ പറയുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോസ്റ്ററുകള്‍ അച്ചടിച്ചത്

Mar 20, 2026 2:52 pm |

Mar 20, 2026 2:52 pm

കോട്ടയം | നിയമസഭാ സീറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിനു രൂപ ചെലവഴിച്ച് പോസ്റ്ററും ഫ്‌ളക്‌സ് ബോര്‍ഡും അടിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജോസഫ് വാഴക്കന്‍ വെട്ടിലായി. ഏറ്റുമാനൂര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിത്വം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജോസഫ് വാഴക്കന്‍ ഒരു ലക്ഷം പോസ്റ്റര്‍ പ്രിന്റു ചെയ്തത്. 2500 ഫ്ലക്സ് ബോര്‍ഡുകളും അടിച്ചിരുന്നു. മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവനെതിരെ ഏറ്റുമാനൂര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ ജോസഫ് വാഴക്കനെ പരിഗണിക്കുന്നതായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ തുടക്കം മുതല്‍ പറഞ്ഞതിനാലാണ് ലക്ഷങ്ങള്‍ മുടക്കി പോസ്റ്ററും ഫ്‌ളക്‌സും തയ്യാറാക്കിയത്.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് പരിഗണിച്ചാലും ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തില്‍ മണ്ഡലത്തിന്റെ പേരു വെക്കാതെയാണ് പോസ്റ്റര്‍ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. അവസാനഘട്ടത്തില്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രചാരണം തുടങ്ങാന്‍ നേതാക്കള്‍ സൂചന നല്‍കിയിരുന്നുവെന്ന് ജോസഫ് വാഴയ്ക്കന്‍ പറയുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോസ്റ്ററുകള്‍ അച്ചടിച്ചത്. സമയക്കുറവ് കണക്കിലെടുത്ത് വേഗത്തില്‍ പ്രചാരണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുക ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പോസ്റ്ററുകളെല്ലാം പ്രഖ്യാപനം വരുന്നതിനു മുമ്പേ അടിച്ചത്.

ഏറ്റുമാനൂരിലും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലും പരിഗണിക്കാതിരുന്നതോടെ ജോസഫ് വാഴക്കന്‍ അച്ചടിച്ച പോസ്റ്ററുകള്‍ ഉപയോഗശൂന്യമായി. നേരത്തെ ഒരു വാക്ക് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഇതിനൊന്നും മുതിരില്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് വാഴക്കന്‍ പറയുന്നത്.

 

Related Topics:
Kerala

പെരുന്നാള്‍ ഖുതുബക്കിടെ ഇമാം കുഴഞ്ഞ് വീണ് മരിച്ചു

Kerala

പ്രസാദിനെതിരെ ചേര്‍ത്തലയില്‍ പോയി പ്രസംഗിക്കും; പിണറായി വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായാല്‍ സന്തോഷം,മൂന്നാംമൂഴം സഫലമാകില്ല: ജി സുധാകരന്‍

Kerala

കോന്നി ജനത പറഞ്ഞപ്പോള്‍ എഐസിസിയുടെ അനുമതി കിട്ടിയാല്‍ മത്സരിക്കാമെന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്; പാര്‍ട്ടി തീരുമാനം പൂര്‍ണമായും സ്വീകരിക്കുന്നു: അടൂര്‍ പ്രകാശ്

International

കുവൈത്തിലെ മിനാ അല്‍-അഹമ്മദി റിഫൈനറിക്ക് നേരെ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം

International

ഇറാനിലെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം യുഎസ് എഫ്-35 വിമാനം അടിയന്തരമായി നിലത്തിറക്കി; ലക്ഷ്യമിട്ടതായി ഇറാന്‍, സ്ഥിരീകരിക്കാതെ യു എസ്

Kerala

മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് അനുകൂല പ്രതികരണങ്ങള്‍; എല്‍ദോസിന്റേത് സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം സംബന്ധിച്ച കണ്‍ഫ്യൂഷനിലുണ്ടായ അതൃപ്തി, പരിഹരിക്കും: മനോജ് മൂത്തേടന്‍