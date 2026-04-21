ടിം കുക്ക് പടിയിറങ്ങുന്നു; ആപ്പിളിന്റെ അമരത്തേക്ക് ഇനി ജോൺ ടെർണസ്; ആരാണ് ഈ നായകൻ?
2001 ൽ ആപ്പിളിൽ ചേർന്ന ജോൺ ടെർണസ് കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി കമ്പനിയുടെ വിവിധ പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്.
ന്യൂഡൽഹി | ആപ്പിൾ കമ്പനിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേതൃമാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദീർഘകാലം സി ഇ ഒ ആയിരുന്ന ടിം കുക്ക് ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ സ്ഥാനമൊഴിയുമെന്നും പകരം ആപ്പിളിന്റെ ഹാർഡ്വെയർ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗം മേധാവി ജോൺ ടെർണസ് പുതിയ സി ഇ ഒ ആയി ചുമതലയേൽക്കുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. ജോൺ ടെർണസ് ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ വ്യക്തിയാണെന്ന് ആപ്പിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കയച്ച കത്തിൽ ടിം കുക്ക് വ്യക്തമാക്കി.
2001 ൽ ആപ്പിളിൽ ചേർന്ന ജോൺ ടെർണസ് കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി കമ്പനിയുടെ വിവിധ പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. മാക്, ഐപാഡ്, എയർപോഡ്സ് തുടങ്ങിയ ആപ്പിളിന്റെ മുൻനിര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വികസനത്തിൽ അദ്ദേഹം നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിളിന്റെ ആകെ വരുമാനത്തിന്റെ 80 ശതമാനവും ലഭിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് ടെർണസാണ്. 50 വയസ്സുകാരനായ ടെർണസ് ആപ്പിളിലെ മുതിർന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ്. ഇത് ടിം കുക്കിനെപ്പോലെ ദീർഘകാലം സി ഇ ഒ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
മാക് വിൽപ്പന പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിലും ആപ്പിൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ പ്രോ മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. ആപ്പിൾ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ച എം സീരീസ് ചിപ്പുകൾ മാക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. അടുത്ത കാലത്തായി ആപ്പിളിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ടൂറുകളിലും ഉൽപ്പന്ന ലോഞ്ചുകളിലും ടെർണസ് സജീവമായിരുന്നു. ഐഫോൺ 17 സീരീസിനൊപ്പം ഐഫോൺ എയർ അവതരിപ്പിച്ചതും അദ്ദേഹമായിരുന്നു.
സേവന മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന ടിം കുക്കിന്റെ ശൈലിയിൽ നിന്ന് മാറി ആപ്പിൾ വീണ്ടും ഹാർഡ്വെയർ നവീകരണത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ടെർണസിന്റെ നിയമനം. സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ കാലത്തെപ്പോലെ ഉൽപ്പന്ന വികസനത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഒരു ശൈലി ടെർണസിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം അവസാനം പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് കരുതുന്ന ഫോൾഡബിൾ ഐഫോൺ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള പ്രധാന പദ്ധതിയാണ്.
സി ഇ ഒ സ്ഥാനം ഒഴിയുമെങ്കിലും ടിം കുക്ക് കമ്പനിയിൽ തുടരും. 2026 സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ ആപ്പിൾ ബോർഡിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കും. ടിം കുക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 350 ബില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് 4 ട്രില്യൺ ഡോളറിലേക്ക് ആപ്പിളിന്റെ വിപണി മൂല്യം ഉയർന്നിരുന്നു. ആപ്പിളിന്റെ അമ്പതാം വാർഷിക വേളയിലാണ് ഈ പുതിയ നേതൃമാറ്റം നടക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. വരും വർഷങ്ങളിൽ എ ഐ അധിഷ്ഠിത വെയറബിൾ ഉപകരണങ്ങൾ, സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾ എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Summary
Tim Cook has announced his decision to step down as Apple CEO later this year, with John Ternus, the current hardware engineering chief, set to succeed him. Ternus, a 25-year veteran at Apple, has been instrumental in the development of iconic products like the Mac, iPad, and M-series chips. While Cook transitions to the role of Executive Chairman in September 2026, the leadership shift signals a potential return to hardware-focused innovation for the tech giant.