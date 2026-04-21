Kerala
തൃശൂരില് വെടിക്കെട്ട് നിര്മാണ കേന്ദ്രത്തില് സ്ഫോടനം; മൂന്ന് മരണം,നിരവധിപേർക്ക് പരുക്ക്
ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ അഞ്ചുപേരെ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
തൃശൂര്| തൃശൂരില് വെടിക്കെട്ട് നിര്മാണ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തില് മൂന്ന് പേര്ക്ക്
ദാരുണാന്ത്യം. 40 ഓളംപേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ അഞ്ചുപേരെ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വംബോർഡിന് വേണ്ടി വെടിക്കെട്ട് സാമഗ്രികൾ നിർമിക്കുന്ന മുണ്ടത്തിക്കോടാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്.
വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. ഭൂമി കുലുങ്ങുന്നതിന് തുല്യമായ ഉഗ്രശബ്ദത്തോടെ രണ്ട് തവണയാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. സാമ്പിള് വെടിക്കെട്ടും പ്രധാന വെടിക്കെട്ടും നടത്തേണ്ടതിന് മുഴുവന് സാമഗ്രികളും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അഞ്ച് കൂടാരങ്ങളിലായാണ് വെടിമരുന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പൂരത്തിനായുള്ള സാമഗ്രികള് ഒരുക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്.
സ്ഫോടനത്തില് പരുക്കേറ്റവര്ക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ് നിര്ദേശം നല്കി. തൃശൂര് മെഡിക്കല് കോളജില് ചികിത്സയ്ക്കാവശ്യമായ ക്രമീകരണമൊരുക്കാനും കനിവ് 108 ആംബുലന്സുകള് ഉള്പ്പെടെ മതിയായ ആംബുലന്സുകള് സ്ഥലത്തെത്താനും നിര്ദേശം നല്കി. തൃശൂര് ജനറല് ആശുപത്രിയിലും ക്രമീകരണമൊരുക്കാനും സമീപത്തെ മറ്റ് ആശുപത്രികളും സജ്ജമായിരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി നിര്ദേശം നല്കി.
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ആംബുലൻസുകളും സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തീ അണയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.