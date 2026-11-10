International
യൂറോപ്യൻ ആകാശത്ത് ചരിത്രം കുറിച്ച് തുർക്കി
കാര്യക്ഷമതയിലും ഇന്ധനലാഭത്തിലും വിമാനത്താവളം കൈവരിച്ച ഈ കുതിച്ചുചാട്ടം ആഗോള വ്യോമയാന മേഖലയ്ക്ക് തന്നെ പുതിയൊരു മാതൃകയാണ്,
ചരിത്രപരമായ തുടക്കം
എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ (ATC) ടവറിൽ നിന്നുള്ള ഒരേസമയമുള്ള അനുമതിയോടെ, തുർക്കിഷ് എയർലൈൻസിന്റെ മൂന്ന് വാണിജ്യ വിമാനങ്ങൾ സമാന്തരമായ മൂന്ന് റൺവേകളിൽ നിന്ന് ഒന്നിച്ച് കുതിച്ചുയർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പുതിയ സംവിധാനത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിച്ചത്. വ്യോമയാന മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം.
ശേഷിയിലും കാര്യക്ഷമതയിലും വൻ വർദ്ധനവ്
പുതിയ ട്രിപ്പിൾ റൺവേ കോൺഫിഗറേഷൻ നിലവിൽ വന്നതോടെ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ക്ഷമതയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്,വി
സാങ്കേതിക മികവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നടപടികളും
തുർക്കി സ്റ്റേറ്റ് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി , സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ (SHGM), തുർക്കിഷ് എയർലൈൻസ്, അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസിയായ യൂറോ കൺട്രോൾ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പഠനങ്ങൾക്കും കഠിനമായ പരിശീലനങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. ഇതിനായി 500-ലധികം എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർമാർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നു.
പുതിയ അപ്രോച്ച് ലൈനുകൾ വഴി വിമാനങ്ങൾക്ക് ലാൻഡിംഗ് സമയത്ത് വ്യോമപാതയിലെ ദൂരം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനാൽ ഓരോ ലാൻഡിംഗിലും ശരാശരി 40 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ദൂരം (ഏകദേശം 21 ശതമാനം ദൂരക്കുറവ്) ലാഭിക്കാൻ വിമാനങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു. ഇത് വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ഇന്ധനച്ചെലവ് വൻതോതിൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം ആഗോള കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. പ്രതിവർഷം 20 കോടി യാത്രക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ഇസ്താംബുൾ എയർപോർട്ടിന്റെ ബൃഹത്തായ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന് ഈ നേട്ടം വലിയ ഊർജ്ജം പകരുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.