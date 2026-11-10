Kerala
രണ്ട് ദിവസത്തെ കുതിപ്പിന് പിന്നാലെ സ്വർണവില താഴേക്ക്; പവന് 360 രൂപ കുറഞ്ഞു
ഗ്രാമിന് 45 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,210 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
കോഴിക്കോട്| സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്. പവന് 360 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,05,680 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 45 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,210 രൂപയായി. ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,06,040 രൂപയായിരുന്നു വില. തുടർച്ചയായ രണ്ട് ദിവസത്തെ വർധനവിന് പിന്നാലെയാണ് വില കുറഞ്ഞത്.
അതേസമയം, ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണവില ഒരു ശതമാനത്തിലേറെ ഉയർന്നു. സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് ട്രോയ് ഔൺസിന് 4,111 ഡോളർ എന്ന നിലയിലാണ് വ്യാപാരം. വെള്ളിവിലയും രണ്ടര ശതമാനത്തോളം ഉയർന്ന് ഔൺസിന് 52.99 ഡോളറിലെത്തി.
ശ്രദ്ധിക്കുക: വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് gold price today നിരക്കുകളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതിനാൽ കൃത്യമായ gold price analysis നടത്തിയ ശേഷം മാത്രം സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക. സ്വർണ്ണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള ഇടിവോ വർധനവോ താൽക്കാലികമാകാം. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ മാത്രമായി loan against gold ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. സ്വർണ്ണപ്പണയമെടുക്കും മുൻപ് പലിശനിരക്കുകളും വ്യവസ്ഥകളും കൃത്യമായി ഒത്തുനോക്കി വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക. മികച്ച gold rate ലഭിക്കുമ്പോൾ പണയം വെക്കാനോ വായ്പ എടുക്കാനോ ധൃതിപിടിക്കാതെ സമഗ്രമായ വിവരശേഖരണത്തിന് ശേഷം മാത്രം gold loan apply ചെയ്യുക.
Content Highlights: Gold prices in Kerala dropped by Rs 360 per pavan today to reach Rs 1,05,680, with gram prices falling by Rs 45 to Rs 13,210. This decline comes after two consecutive days of price increases. Meanwhile, global spot gold gained over one percent to reach $4,111 per troy ounce.