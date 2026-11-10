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Kerala

പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ ഷാജി കുമാർ അന്തരിച്ചു

സിനിമാ സെറ്റിൽ കുഴഞ്ഞുവീണതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.

Published

Nov 10, 2026 8:04 am |

Last Updated

Nov 10, 2026 8:04 am

കൊച്ചി| പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ ഷാജി കുമാർ (57) അന്തരിച്ചു. കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെയായിരുന്നു അന്ത്യം. സിനിമാ സെറ്റിൽ കുഴഞ്ഞുവീണതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.

പുലിമുരുകൻ, നരൻ, ഒടിയൻ തുടങ്ങി അമ്പതിലധികം സിനിമകളുടെ ഛായാഗ്രാഹകനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാസ് ആക്ഷൻ സിനിമകളുടെ ദൃശ്യഭംഗി ഒരുക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു ഷാജി കുമാർ. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പുറമെ തമിഴ്, ഹിന്ദി സിനിമകളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി മലയാള സിനിമയിൽ സജീവമായിരുന്ന അദ്ദേഹം വൈശാഖ്, ഷാജി കൈലാസ്, ജോഷി, അനിൽ ബാബു തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സംവിധായകർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2016ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പുലിമുരുകനിലെ ഛായാഗ്രഹണം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഷാജി കുമാറിന്റെ വിയോഗം സിനിമാലോകത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണ്.

Content Highlights: Renowned cinematographer Shaji Kumar passed away at 57 in Kochi after collapsing on a film set. He worked on over 50 films including Pulimurugan, Naran, and Odiyan across Malayalam, Tamil, and Hindi cinema. His demise is a major loss to the Indian film industry.

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