ഐഫോണിൽ ഇനി പെട്ടെന്ന് ബാറ്ററി തീരില്ല; iPhone 18 Pro Max ൽ ബാറ്ററിക്ക് കരുത്തേറും

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ഐഫോണിൽ ഇനി പെട്ടെന്ന് ബാറ്ററി തീരില്ല; iPhone 18 Pro Max ൽ ബാറ്ററിക്ക് കരുത്തേറും
3സി ഡാറ്റാബേസ് വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഇസിം മാത്രമുള്ള ഐഫോൺ 18 പ്രൊ മാക്സ് മോഡലിന് മുൻപത്തെ മോഡലായ ഐഫോൺ 17 പ്രൊ മാക്സിനേക്കാൾ 479 എം എ എച്ച് കൂടുതൽ ബാറ്ററി ശേഷിയുണ്ടാകും.
മുംബൈ | ഐഫോൺ 18 പ്രൊ മാക്സ് (iPhone 18 Pro Max) മോഡലുകളുടെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. ചൈനയിലെ 3സി ഡാറ്റാബേസ് ആണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ആപ്പിൾ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന ഐഫോൺ 18 പ്രൊ മാക്സിന്റെ ഇസിം (eSIM) പതിപ്പിൽ 5,567 എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയും ഫിസിക്കൽ സിം ട്രേയുള്ള മോഡലിൽ 5,391 എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
യു എസ് വിപണിയിൽ ആപ്പിൾ സാധാരണയായി ഇസിം മാത്രമുള്ള ഐഫോൺ പതിപ്പുകളാണ് വിപണനം ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നാൽ ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഫിസിക്കൽ സിം ട്രേയുള്ള മോഡലുകളാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. മുൻ മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുതിയ പതിപ്പുകളിൽ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയിൽ വലിയ വർദ്ധനവാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
3സി ഡാറ്റാബേസ് വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഇസിം മാത്രമുള്ള ഐഫോൺ 18 പ്രൊ മാക്സ് മോഡലിന് മുൻപത്തെ മോഡലായ ഐഫോൺ 17 പ്രൊ മാക്സിനേക്കാൾ 479 എം എ എച്ച് കൂടുതൽ ബാറ്ററി ശേഷിയുണ്ടാകും. അതേസമയം ഫിസിക്കൽ സിം മോഡലിൽ കപ്പാസിറ്റി 568 എം എ എച്ച് വർദ്ധിക്കും. ഐഫോൺ 18 പ്രൊ (iPhone 18 Pro) മോഡലിന്റെ ഇസിം പതിപ്പിൽ 4,288 എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയും ഫിസിക്കൽ സിം പതിപ്പിൽ 4,056 എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയും ഉൾപ്പെടും.
ഐഫോൺ 17 പ്രൊ മോഡലിന്റെ ഇസിം പതിപ്പിന് 4,252 എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയും ഫിസിക്കൽ സിം പതിപ്പിന് 3,998 എം എ എച്ച് കപ്പാസിറ്റിയുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിരയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനക്ഷമത ഉറപ്പാക്കാൻ ബാറ്ററി സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളിൽ (battery specifications) നിരന്തരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള ആപ്പിളിന്റെ ശ്രമങ്ങളെയാണ് ഈ പുതിയ വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്.
Content highlights
Leaked 3C database filings have revealed the battery capacities for the upcoming iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max models. The iPhone 18 Pro Max eSIM version will feature a 5,567 mAh battery, while the physical SIM tray variant will come with 5,391 mAh. These figures represent a significant upgrade compared to their predecessors. The adjustments highlight Apple’s ongoing efforts to enhance overall device performance.