ഐഫോൺ 16 സ്വന്തമാക്കാൻ സുവർണാവസരം: 51,000 രൂപ വരെ വൻ ഡിസ്കൗണ്ടുമായി ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് സെയിൽ!
ബെംഗളൂരു | ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോൺ 16 സീരീസ് സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത. പ്രമുഖ ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ ഐഫോൺ 16 മോഡലുകൾക്ക് വൻ വിലക്കുറവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നേരിട്ടുള്ള വിലക്കുറവിന് പുറമെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകളും ബാങ്ക് ഡിസ്കൗണ്ടുകളും ചേരുന്നതോടെ 51,000 രൂപ വരെ ലാഭിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.
വിലക്കുറവ് ഇങ്ങനെ
ഐഫോൺ 16-ന്റെ അടിസ്ഥാന മോഡലായ 128 ജി ബി (GB) പതിപ്പിന് നിലവിൽ 7 ശതമാനം നേരിട്ടുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമാണ്. 69,900 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന ഫോൺ ഇപ്പോൾ 64,900 രൂപയ്ക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് മോഡലുകളുടെ വിലവിവരങ്ങൾ താഴെ:
- ഐഫോൺ 16 (256 GB): 79,900 രൂപയിൽ നിന്ന് 74,900 രൂപയായി കുറഞ്ഞു.
- ഐഫോൺ 16 (512 GB): 99,900 രൂപയിൽ നിന്ന് 94,900 രൂപയായി കുറഞ്ഞു.
- ഐഫോൺ 16 പ്ലസ് (128 GB): 79,900 രൂപയ്ക്ക് പകരം 74,900 രൂപ.
- ഐഫോൺ 16 പ്ലസ് (256 GB): 89,900 രൂപയ്ക്ക് പകരം 84,900 രൂപ.
എക്സ്ചേഞ്ച്, ബാങ്ക് ഓഫറുകൾ
പഴയ ഫോണുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നവർക്ക് 51,100 രൂപ വരെയാണ് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഫോണിന്റെ അവസ്ഥ, ബ്രാൻഡ്, നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡ് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അന്തിമ തുക. ഇതിന് പുറമെ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ആക്സിസ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്കും എസ് ബി ഐ (SBI) കാർഡുകൾക്കും പ്രത്യേക ക്യാഷ്ബാക്ക് ഓഫറുകളുണ്ട്. പലിശരഹിത ഇ എം ഐ (EMI) സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്.
ഐഫോൺ 16-ന്റെ സവിശേഷതകൾ
- ഡിസ്പ്ലേ: 6.1 ഇഞ്ച് സൂപ്പർ റെറ്റിന XDR ഡിസ്പ്ലേ (പ്ലസ് മോഡലിന് 6.7 ഇഞ്ച്).
- ചിപ്സെറ്റ്: അതിവേഗ പ്രവർത്തനത്തിനായി എ 18 (A18) ചിപ്പ്.
- ക്യാമറ: 48 മെഗാപിക്സൽ മെയിൻ ക്യാമറയും 12 മെഗാപിക്സൽ സെക്കൻഡറി ലെൻസും. മുൻവശത്ത് 12 മെഗാപിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറ.
- ബാറ്ററി: മെച്ചപ്പെട്ട ബാറ്ററി ലൈഫും വേഗത്തിലുള്ള ചാർജിംഗും.
സ്റ്റോക്കുകൾ വേഗത്തിൽ തീരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ ആപ്പ് വഴിയോ ഓഫറുകൾ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
Summary
The Apple iPhone 16 series is currently seeing a significant price drop on Flipkart, with the base model starting at ₹64,900. Customers can avail of total benefits up to ₹51,000 by combining flat discounts, bank cashback, and exchange offers. The sale includes various storage variants of both iPhone 16 and iPhone 16 Plus, though stock is limited for certain colors.