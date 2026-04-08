National
പരിശോധനയ്ക്കായി നിലത്തിറക്കിയ ഇന്ഡിഗോ വിമാനം; നിയന്ത്രണം വിട്ട കാറ്ററിങ് വാഹനം ഇടിച്ചു
അപകടത്തില് വിമാനത്തിന് ചെറിയ കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചു.
കൊല്ക്കത്ത| പരിശോധനയ്ക്കായി നിലത്തിറക്കിയ ഇന്ഡിഗോ വിമാനത്തില് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാറ്ററിങ് വാഹനം ഇടിച്ചു. കൊല്ക്കത്ത വിമാനത്താവളത്തിലെ പാര്ക്കിങ് ബേ നമ്പര് 51ലാണ് സംഭവം. അപകടത്തില് വിമാനത്തിന് ചെറിയ കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചു. വിമാനത്തിന്റെ എഞ്ചിനിലാണ് കാറ്ററിങ് വാഹനം ഇടിച്ചത്. 6E 6663 എന്ന വിമാനത്തിനാണ് കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചത്. വിമാനത്തിന്റെ സമഗ്രമായ പരിശോധനയും ആവശ്യമായ അറ്റകുറ്റപണികളും നടക്കുകയാണെന്ന് ഇന്ഡിഗോ അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയില് രണ്ട് പാസഞ്ചര് എയര്ക്രാഫ്റ്റുകളുടെ ചിറകുകള് തമ്മില് മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തില് വച്ച് ഉരസിയിരുന്നു. ഇന്ഡിഗോ ഫ്ളൈറ്റ് 6E 791, എയര് ഇന്ത്യ ഫ്ളൈറ്റ് AI 2732 എന്നിവയാണ് തമ്മിലുരസിയത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Business
കുതിച്ചുയര്ന്ന് സ്വര്ണവില: പവന് 2920 രൂപ വര്ധിച്ചു
Kerala
രഞ്ജിത്തിനെ ഇന്ന് കോടതിയില് ഹാജരാക്കും; പോലീസ്; വീണ്ടും കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നല്കും
Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഉയർന്ന താപനില : എട്ട് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
National
മുതിര്ന്ന കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതാവും മുന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ മൊഹ്സിന കിദ്വായ് അന്തരിച്ചു
Kerala
പാലക്കാട് നിന്ന് വിനോദ യാത്രക്ക് പോയ 14 വയസുകാരിയെ കാണാതായി
National
റണ്ണൗട്ട് വിധിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തര്ക്കം; വിശാഖപട്ടണത്ത് അംപയറെ കുത്തിക്കൊന്നു
Kerala