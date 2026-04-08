മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവും മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ മൊഹ്‌സിന കിദ്വായ് അന്തരിച്ചു

ഇന്ദിര, രാജീവ് മന്ത്രിസഭകളില്‍ അംഗമായിരുന്നു. മൂന്ന് തവണ ലോക്സഭാംഗവും രണ്ട് തവണ രാജ്യസഭാംഗവും ആയി. കേരളത്തിന്റെ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്ന എ ഐ സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു

Apr 08, 2026 9:28 am |

Apr 08, 2026 9:28 am

ന്യൂഡല്‍ഹി | മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവും മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ മൊഹ്‌സിന കിദ്വായ് അന്തരിച്ചു. 94 വയസ്സായിരുന്നു. ഡല്‍ഹിക്ക് സമീപം നോയിഡയില്‍ ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയായിരുന്നു അന്ത്യം.

കേരളത്തിന്റെ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്ന എ ഐ സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു യു പിക്കാരിയായ മൊഹ്‌സിന. ഇന്ദിര, രാജീവ് മന്ത്രിസഭകളില്‍ അംഗമായിരുന്നു. മൂന്ന് തവണ ലോക്സഭാംഗവും രണ്ട് തവണ രാജ്യസഭാംഗവും ആയി. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന കാബിനറ്റ് വകുപ്പ് മന്ത്രി പദവികളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2004 മുതലാണ് കേരളത്തിന്റെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നത്. 2016ല്‍ രാജ്യസഭാ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയായതിനെ തുടര്‍ന്ന് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചു.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബരാബങ്കി ജില്ലയിലെ ഒരു മുസ്‌ലിം കുടുംബത്തില്‍ മുല്ല കുത്ബുദ്ദീന്‍ അഹമ്മദിന്റെയും സെഹ്‌റയുടേയും മകളായി 1932 ജനുവരി ഒന്നിനാണ് മൊഹ്‌സിന ജനിച്ചത്. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം അലിഗഢിലെ വുമണ്‍സ് കോളജില്‍ നിന്നും ഇന്റര്‍മീഡിയറ്റും മുസ്‌ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ നിന്നും ബിരുദവും നേടി. 1950ലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് അംഗമായത്.

 

Business

കുതിച്ചുയര്‍ന്ന് സ്വര്‍ണവില: പവന് 2920 രൂപ വര്‍ധിച്ചു

Kerala

രഞ്ജിത്തിനെ ഇന്ന് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും; പോലീസ്; വീണ്ടും കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നല്‍കും

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഉയർന്ന താപനില : എട്ട് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

National

Kerala

പാലക്കാട് നിന്ന് വിനോദ യാത്രക്ക് പോയ 14 വയസുകാരിയെ കാണാതായി

National

റണ്ണൗട്ട് വിധിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തര്‍ക്കം; വിശാഖപട്ടണത്ത് അംപയറെ കുത്തിക്കൊന്നു

Kerala

അങ്കമാലിയില്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസും ചരക്ക് ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം