Connect with us

Kerala

വാളയാര്‍ ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതി തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍

കേസില്‍ വീണ്ടും ഹാജരാകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് സ്വയം ജീവനൊടുക്കിയത്.

Published

Apr 08, 2026 7:21 am |

Last Updated

Apr 08, 2026 7:28 am

പാലക്കാട് | വാളയാര്‍ ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതിയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി.

വിനോദ് എന്നയാളാണ് മരിച്ചത്. വീടിന് സമീപത്തെ പറമ്പിലാണ് ഇയാളെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

കേസില്‍ വീണ്ടും ഹാജരാകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് സ്വയം ജീവനൊടുക്കിയത്. വിനോദ് ഒഴികെ മറ്റ് പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.

Related Topics:
Latest

Kerala

പത്തനംതിട്ടയില്‍ സി പി ഐ എം പ്രവര്‍ത്തകന് വെട്ടേറ്റു

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ മൂന്നാം കേസ്; പരാതിക്കാരിയുടെ വൈദ്യപരിശോധന അതീവ രഹസ്യമായി നടത്തി അന്വേഷണ സംഘം

Kerala

International

'ഖതൈബ് ഹിസ്ബുല്ല' ഗ്രൂപ്പിന്റെ തടങ്കലിലായിരുന്ന യു എസ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഷെല്ലി കിറ്റല്‍സണ്‍ മോചിതയായി

From the print

അസം: വിദേശ സ്വത്ത്, പാസ്സ്‌പോര്‍ട്ട്, ഭഗവത്ഗീത; അവസാന ദിനങ്ങളിലും വിവാദത്തീ

From the print

തീ പാറും

From the print

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: ഇന്ത്യന്‍ വിമാനക്കമ്പനികള്‍ റദ്ദാക്കിയത് 10,000ത്തിലേറെ വിദേശ സര്‍വീസുകള്‍