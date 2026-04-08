Kerala
വാളയാര് ആള്ക്കൂട്ട കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതി തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്
കേസില് വീണ്ടും ഹാജരാകാന് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് സ്വയം ജീവനൊടുക്കിയത്.
പാലക്കാട് | വാളയാര് ആള്ക്കൂട്ട കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതിയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി.
വിനോദ് എന്നയാളാണ് മരിച്ചത്. വീടിന് സമീപത്തെ പറമ്പിലാണ് ഇയാളെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
കേസില് വീണ്ടും ഹാജരാകാന് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് സ്വയം ജീവനൊടുക്കിയത്. വിനോദ് ഒഴികെ മറ്റ് പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
പത്തനംതിട്ടയില് സി പി ഐ എം പ്രവര്ത്തകന് വെട്ടേറ്റു
Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ മൂന്നാം കേസ്; പരാതിക്കാരിയുടെ വൈദ്യപരിശോധന അതീവ രഹസ്യമായി നടത്തി അന്വേഷണ സംഘം
International
'ഖതൈബ് ഹിസ്ബുല്ല' ഗ്രൂപ്പിന്റെ തടങ്കലിലായിരുന്ന യു എസ് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഷെല്ലി കിറ്റല്സണ് മോചിതയായി
From the print
അസം: വിദേശ സ്വത്ത്, പാസ്സ്പോര്ട്ട്, ഭഗവത്ഗീത; അവസാന ദിനങ്ങളിലും വിവാദത്തീ
From the print
തീ പാറും
From the print