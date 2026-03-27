ഇന്ധന നികുതി കുറച്ചു; സാധാരണക്കാരന് ആശ്വാസമോ അതോ കണ്ണിൽ പൊടിയിടലോ?

ഇന്ധന നികുതി കുറച്ചു; സാധാരണക്കാരന് ആശ്വാസമോ അതോ കണ്ണിൽ പൊടിയിടലോ?
ആഗോള വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുന്നതിനിടെ ഇന്ധന നികുതി കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിതുറന്നിരിക്കുന്നത്. പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 10 രൂപയും ഡീസലിന് 10 രൂപയുമാണ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ കുറവ് വരുത്തിയത്. ഇതോടെ പെട്രോളിന്മേലുള്ള കേന്ദ്ര നികുതി 3 രൂപയായും ഡീസലിന്റേത് പൂജ്യമായും മാറി.
സാധാരണക്കാരന്റെ കീശയിൽ പണം ഇത്തവണ എത്തുമോ?
സാധാരണഗതിയിൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണം പമ്പുകളിൽ വിലക്കുറവായി പ്രതിഫലിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ സാഹചര്യം അല്പം സങ്കീർണ്ണമാണ്.
OMC-കളുടെ നഷ്ടം: നിലവിൽ ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 122 ഡോളറിന് മുകളിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എണ്ണക്കമ്പനികൾ (OMCs) ലിറ്ററിന് ഏകദേശം 48.8 രൂപയോളം നഷ്ടത്തിലാണ് ഇന്ധനം വിൽക്കുന്നത്. സർക്കാർ നികുതി കുറച്ചാലും, ഈ തുക എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ നഷ്ടം നികത്താൻ ഉപയോഗിക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ.
വില കുറയാൻ സാധ്യത കുറവ്: നികുതി കുറവ് കമ്പനികൾ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ സാധാരണ ഉപഭോക്താവിന് പമ്പിൽ പഴയ വില തന്നെ നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതായത്, പെട്രോൾ അടിക്കുമ്പോൾ ലിറ്ററിന് 10 രൂപ കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരന് നിരാശയായിരിക്കും ഫലം.
എന്തുകൊണ്ട് ഈ നികുതി കുറയ്ക്കൽ?
യുഎസ്-ഇസ്റാഈൽ-ഇറാൻ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ഇന്ധനവില 30 മുതൽ 50 ശതമാനം വരെ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ധനവില കുത്തനെ കൂട്ടിയപ്പോൾ, ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോൾ-ഡീസൽ വില നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താനാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതായത്, വില ‘കുറയ്ക്കുക’ എന്നതിലുപരി വരാനിരിക്കുന്ന വലിയൊരു വിലവർധനവിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ ‘പ്രതിരോധിക്കുക’ എന്നതാണ് ഈ നടപടിയുടെ ലക്ഷ്യം.
വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ
സ്വകാര്യ ഇന്ധന വിതരണക്കാരായ നയാര എനർജി ഇതിനോടകം തന്നെ ഇന്ധനവില വർധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഉപരോധം കാരണം ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി തടസ്സപ്പെടുമെന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ രാജ്യത്ത് 60 ദിവസത്തേക്കുള്ള എണ്ണ ശേഖരം കരുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
ചുരുക്കത്തിൽ
ഈ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കുറവ് സാധാരണക്കാരന്റെ മാസ ബജറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തില്ലെങ്കിലും, ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുന്നത് തടയാൻ സഹായിച്ചേക്കാം. സാധനസാമഗ്രികളുടെ കടത്തുകൂലി വർധിക്കാതെ നോക്കാൻ ഇത് ഒരു പരിധിവരെ ഉപകരിക്കും.
Summary
The Indian government has reduced excise duty on petrol and diesel by ₹10 per litre each to shield citizens from surging international crude oil prices caused by global conflicts. However, industry experts suggest that this cut might be absorbed by oil marketing companies to offset their losses rather than resulting in a price drop at the pumps. The move is aimed at stabilizing domestic fuel prices and preventing a massive spike in the cost of essential commodities.