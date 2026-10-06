Connect with us

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; ഏഴ് ജില്ലകളില്‍ മഞ്ഞ അലര്‍ട്ട്

എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശുര്‍, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Published

Oct 06, 2026 9:31 am |

Last Updated

Oct 06, 2026 9:31 am

തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതേതുടര്‍ന്ന് വിവിധ ജില്ലകളില്‍ മഞ്ഞ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശുര്‍, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

വെള്ളിയാഴ്ച വരെ മഴ തുടരുമെന്നാണ് പ്രവചനം. വെള്ളിയാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: The India Meteorological Department has issued a yellow alert for seven districts in Kerala, predicting heavy isolated rainfall. Districts including Ernakulam, Idukki, Thrissur, Palakkad, Malappuram, Kozhikode, and Wayanad are on alert today. Rains are expected to continue across the state until Friday.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Business

TODAY'S GOLD RATE|സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ നേരിയ ഇടിവ്; പവന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞു

Kerala

മാസപ്പടിക്കേസ്: മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ വിളിപ്പിച്ച് എസ്‌ഐടി

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; ഏഴ് ജില്ലകളില്‍ മഞ്ഞ അലര്‍ട്ട്

International

പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരന്‍ ജെഫ്രി ആര്‍ച്ചര്‍ അന്തരിച്ചു

National

രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ പ്രതിഷേധം; റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്ങിനെത്തുന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളുമായി ഡല്‍ഹി പോലീസ്

Kerala

സിപിഎം കോഴിക്കോട്, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട വിപുലീകൃത ജില്ലാ കമ്മിറ്റികള്‍ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം

National

ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യം: രാജ്യ തലസ്ഥാനം ഇന്നും പ്രക്ഷുബ്ധമാകും; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രതിപക്ഷ മാര്‍ച്ച്