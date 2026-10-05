Kerala
അതിശക്ത മഴ; സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴ് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറില് ഏഴ് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ഈ ജില്ലകളില് മണിക്കൂറില് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് കാറ്റ് വീശാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. മറ്റു ജില്ലകളിലും ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. പൊതുജനങ്ങള് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
Content Highlights: An Orange Alert has been sounded across seven districts in Kerala for the next three hours. The affected districts include Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Alappuzha, Kottayam, Idukki, and Ernakulam. Authorities warned of strong winds up to 50 kmph along with thunderstorms and advised public caution.