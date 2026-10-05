Connect with us

Kerala

അതിശക്ത മഴ; സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴ് ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട്

കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Published

Oct 05, 2026 5:14 pm |

Last Updated

Oct 05, 2026 5:14 pm

തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറില്‍ ഏഴ് ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഈ ജില്ലകളില്‍ മണിക്കൂറില്‍ 50 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയില്‍ കാറ്റ് വീശാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. മറ്റു ജില്ലകളിലും ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. പൊതുജനങ്ങള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

Content Highlights: An Orange Alert has been sounded across seven districts in Kerala for the next three hours. The affected districts include Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Alappuzha, Kottayam, Idukki, and Ernakulam. Authorities warned of strong winds up to 50 kmph along with thunderstorms and advised public caution.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

പരാതി ഉന്നയിച്ചോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് യെസ് എന്ന മറുപടി നല്‍കി അടൂര്‍ പ്രകാശ്; മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖര്‍ഗെയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

National

യു പിയില്‍ എട്ട് രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ച് ബിജെപി; ഹര്‍ദീപ് സിംഗ് പുരി പുറത്ത്

Kerala

അതിശക്ത മഴ; സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴ് ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട്

International

റഷ്യയില്‍ പ്ലേഗ് ബാധിച്ച് യുവതി മരിച്ചു; നൂറ് കണക്കിന് പേര്‍ ക്വാറന്റൈനില്‍, അഞ്ച് ആശുപത്രികള്‍ അടച്ച് പൂട്ടി

Kerala

എറണാകുളത്ത് ഇടിമിന്നലേറ്റ് 10 ഓളം വീടുകള്‍ക്ക് കനത്ത നാശനഷ്ടം

National

'ദ്യശ്യം3' സിനിമ കണ്ടു; 2000 കിലോമീറ്റര്‍ സഞ്ചരിച്ച് പിതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി മകന്‍

Kerala

നിലമ്പൂരില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബൈക്കിന് തീപിടിച്ചു; യാത്രക്കാരന്‍ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു