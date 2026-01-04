Kerala
താന് അവസരങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി കടിപിടി കൂടുന്നയാളല്ല;മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലി കോണ്ഗ്രസില് തര്ക്കമില്ല: കെ സി വേണുഗോപാല്
എംപിമാര് മത്സരിക്കണോയെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി
ന്യൂഡല്ഹി | മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലി കോണ്ഗ്രസില് തര്ക്കമില്ലെന്ന് എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാല്. നേതാക്കള് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നതില് തെറ്റില്ലെന്നും ആര്ക്ക് വേണമെങ്കിലും ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
താന് അവസരങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി കടിപിടി കൂടുന്നയാളല്ല. പാര്ട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യവും ത്യാഗവുമല്ല. പാര്ട്ടിയില്ലെങ്കില് നേതാവില്ലെന്നും വേണുഗോപാല് പറഞ്ഞു.
എംപിമാര് മത്സരിക്കണോയെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി ആണ്. പഴയ ആളുകളെ മാറ്റി നിര്ത്തില്ല. അനുഭവ സമ്പത്തും യുവത്വവുമായിരിക്കും ഘടകങ്ങള് എന്നും വേണുഗോപാല് പറഞ്ഞു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
പുനര്ജനി പദ്ധതി ക്രമക്കേട്; സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് വിജിലന്സ്, ശിപാര്ശ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി
Kerala
റോഡിലെ കുഴിയില് ചാടിയ ബൈക്കില് നിന്ന് തെറിച്ച് വീണ് യുവതി മരിച്ചു; അപകടം മകനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കവെ
Kerala
13കാരനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തുടര്ച്ചയായി പീഡിപ്പിച്ചു; 60കാരന് അറസ്റ്റില്
Kerala
താന് അവസരങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി കടിപിടി കൂടുന്നയാളല്ല;മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലി കോണ്ഗ്രസില് തര്ക്കമില്ല: കെ സി വേണുഗോപാല്
Kerala
തൃശൂര് റെയില്വെ സ്റ്റേഷനില് ബൈക്ക് പാര്ക്കിങ് കേന്ദ്രത്തില് തീപ്പിടുത്തം; നിരവധി വാഹനങ്ങള് കത്തിനശിച്ചു
Kerala
മദീനയില് വാഹനാപകടത്തില് മലയാളി കുടുംബത്തിലെ നാല് പേര് മരിച്ചു; മൂന്ന് പേര് ഗുരുതരാവസ്ഥയില്
International