Hyundai Creta ഇ വി ഇപ്പോൾ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങാം; കാരണം ഇതാണ്...

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Hyundai Creta ഇ വി ഇപ്പോൾ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വിലക്കുറവിൽ വാങ്ങാം; കാരണം ഇതാണ്...
രണ്ട് ബാറ്ററി പാക്ക് ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക് വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 42 കിലോവാട്ട് അവർ (kWh), 51.4 കിലോവാട്ട് അവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ബാറ്ററികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
കോഴിക്കോട് | ഹ്യുണ്ടായ് മോട്ടോർ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ ഇലക്ട്രിക് എസ് യു വിയായ ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്കിനായി പുതിയ ബാറ്ററി ആസ് എ സർവീസ് (BaaS – Battery as a Service) ഓണർഷിപ്പ് മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ വാഹനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ എക്സ് ഷോറൂം വില 10.99 ലക്ഷം രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ഈ മോഡലിൽ വാഹനത്തിന്റെ ബാറ്ററി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനിലൂടെ പ്രത്യേകം ലഭ്യമാകും. ബാറ്ററി ഉൾപ്പെടെ പൂർണമായും സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ 18.02 ലക്ഷം രൂപയാണ് ക്രറ്റയുടെ പ്രാരംഭ എക്സ് ഷോറൂം വില. അതാണ് ഇപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയത്.
പുതിയ പ്ലാനും ആകർഷകമായ വിലയും
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബാറ്ററി സ്വതന്ത്രമായി ഫിനാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ബാസ് പ്ലാനിലൂടെ ലഭിക്കും. ബാറ്ററി ഇ എം ഐ ചെലവ് കിലോമീറ്ററിന് 3.9 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് ഹ്യുണ്ടായ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നേരിടുന്ന പ്രധാന തടസ്സങ്ങളിലൊന്നായ ഉയർന്ന പ്രാരംഭ വില കുറയ്ക്കുകയാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പുതിയ കൺവീനിയൻസ് ഫീച്ചറുകൾ
ബാറ്ററി ആസ് എ സർവീസ് മോഡലിനൊപ്പം ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്കിൽ ചില പുതിയ ഫീച്ചറുകളും ഹ്യുണ്ടായ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കയറാനും ഇറങ്ങാനുമായി എല്ലാ വേരിയന്റുകളിലും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സൈഡ് ഫൂട്ട് സ്റ്റെപ്പ് (Integrated Side Foot Step) ഇനിമുതൽ ലഭ്യമാകും. ഇത് വാഹനത്തിന്റെ എസ് യു വി ലുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉപഭോക്താക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഹോം ചാർജർ വേരിയന്റുകളിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സംവിധാനത്തിന് പകരം 7.4 കിലോവാട്ട് വാൾ ബോക്സ് ചാർജർ (Wall Box Charger) സ്റ്റാൻഡേർഡായി നൽകാനും കമ്പനി തീരുമാനിച്ചു.
ബാറ്ററിയും മികച്ച പെർഫോമൻസും
രണ്ട് ബാറ്ററി പാക്ക് ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക് വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 42 കിലോവാട്ട് അവർ (kWh), 51.4 കിലോവാട്ട് അവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ബാറ്ററികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതിൽ വലിയ ബാറ്ററി പാക്കിന് ഒറ്റത്തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ 510 കിലോമീറ്റർ വരെ എ ആർ എ ഐ (ARAI) സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഡ്രൈവിംഗ് റേഞ്ച് ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഡി സി ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് (DC Fast Charging) പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഈ എസ് യു വി അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ 39 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 10 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാനാകും. ലോംഗ് റേഞ്ച് വേരിയന്റിന് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ വെറും 7.9 സെക്കൻഡ് മാത്രം മതിയാകും.
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
വെഹിക്കിൾ ടു ലോഡ് (Vehicle to Load), ഹ്യുണ്ടായ് സ്മാർട്ട്സെൻസ് ലെവൽ 2 എ ഡി എ എസ് (ADAS), സിംഗിൾ പെഡൽ ഡ്രൈവ് (i-Pedal), ഡിജിറ്റൽ കീ സപ്പോർട്ട്, ആക്റ്റീവ് എയർ ഫ്ലാപ്പുകൾ എന്നിവ ഈ വാഹനത്തിന്റെ മറ്റ് പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ്. എട്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 1.6 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ബാറ്ററി വാറന്റിയും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ചാർജിംഗ് ശൃംഖലയുടെ വികസനം
ഇന്ത്യയിലെ പൊതു ചാർജിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വിപുലീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹ്യുണ്ടായ് ഇതുവരെ 183 സ്ഥലങ്ങളിലായി 214 ഡി സി ചാർജറുകളും 399 ചാർജിംഗ് പോയിന്റുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ മൈഹ്യുണ്ടായ് (myHyundai) ആപ്പിലെ ഇവി ചാർജ് ഫീച്ചർ വഴി രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പതിനായിരത്തിലധികം ഇവി ചാർജിംഗ് പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കും.
Content Highlights
Hyundai Motor India has introduced a new Battery-as-a-Service (BaaS) ownership model for the Creta Electric, lowering its starting ex-showroom price to Rs 10.99 lakh. Under this plan, the battery is provided via a subscription with EMI costs starting from Rs 3.9 per kilometer. The updated SUV also features a standard 7.4 kW wall box charger and an integrated side foot step.