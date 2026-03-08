Kerala
മാധ്യമപ്രവര്ത്തകനെതിരായ തീവ്രവാദി പരാമര്ശം; വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്
യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതാവ് വി പി ദുല്കിഫില് നല്കിയ പരാതിയിലാണ് കമ്മീഷന് നടപടി.
കോഴിക്കോട് | മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകനെ തീവ്രവാദിയെന്ന് വിളിച്ചതില് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെതിരെ കേസെടുത്ത് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്. യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതാവ് വി പി ദുല്കിഫില് നല്കിയ പരാതിയിലാണ് കമ്മീഷന് നടപടി. ജനുവരി മൂന്നിന് നല്കിയ പരാതിയില് കേസെടുത്ത വിവരം ഇന്നലെയാണ് കമ്മീഷന് അറിയിച്ചത്.
മലപ്പുറം പരാമര്ശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോട് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് പ്രകോപിതനായി സംസാരിച്ചതില് വിശദീകരണം നല്കുമ്പോഴാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി മാധ്യമപ്രവര്ത്തകനെ തീവ്രവാദിയെന്ന് വിളിച്ചത്.
ജനുവരി മൂന്നിനാണ് ദുല്കിഫില് പരാതി നല്കിയത്. കേസെടുത്ത വിവരം ഇന്നലെയാണ് കമ്മീഷന് അറിയിച്ചത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Web Special
ട്രംപിന് കിട്ടിയ എട്ടിന്റെ പണി! ഇറാനെ അടിക്കാൻ പോയി ഒടുവിൽ റഷ്യയെ സഹായിക്കേണ്ടി വന്ന കഥ!
National
കാമുകിയേയും മാതാപിതാക്കളേയും പെട്രോള് ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി; യുവാവ് പിടിയില്
Kerala
സ്ത്രീകള് ബോസുമാരായ കുടുംബത്തിലാണ് വളര്ന്നത്, പ്രധാന തീരുമാനങ്ങള് മുത്തശ്ശിയുടേതായിരുന്നു; വിദ്യാര്ഥിനികളുമായി സംവദിച്ച് രാഹുല് ഗാന്ധി
Kerala
മമ്മുട്ടി വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞ കണ്സേണ് വ്യക്തിപരമായി അപമാനിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ചില മാധ്യമങ്ങളും സൈബറിടങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചു; വിവാദത്തില് പ്രതികരിച്ച് കെ റഫീഖ്
Ongoing News
വിമാനം റദ്ദാക്കല്; യു എ ഇയില് നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് അധിക നിരക്ക് നല്കാതെ റീബുക്കിങ്ങിന് അവസരമൊരുക്കി എയര് ഇന്ത്യ
International
ലോകത്തിന് കാട്ടുനീതിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനാവില്ല; ഇറാനിലെ ഭരണമാറ്റ ശ്രമങ്ങളെ എതിര്ക്കുന്നതായി ചൈന
National