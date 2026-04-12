Connect with us

National

'ചായ കുടിക്കുന്നത് പശുവിനെ കൊല്ലുന്നവര്‍; ഹിന്ദുക്കള്‍ അങ്ങനെയാകരുത്': സാധ്വി ശ്രദ്ധ ഗോപാല്‍

Published

Apr 12, 2026 7:54 pm |

Last Updated

Apr 12, 2026 8:23 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി| ചായകുടിക്കുന്നവര്‍ പശുവിനെ കൊല്ലുന്നവരാണെന്ന വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി മതപ്രഭാഷകയായ ദീദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാധ്വി ശ്രദ്ധ ഗോപാല്‍. ചായ കുടിക്കുന്നവര്‍ പശുവിനെ കൊല്ലുന്നവരാണെന്നും ചായ കുടിക്കുന്നത് ഗോഹത്യക്ക് തുല്യമാണെന്നും ഹിന്ദുക്കളാരും ചായ കുടിക്കരുതെന്നും ഇവര്‍ അനുയായികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. വ്യാസ് പീഠില്‍ ഭക്തരോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സാധ്വി ശ്രദ്ധയുടെ വിവാദ പ്രസ്താവന.

ചായ കുടിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ പൂര്‍വികര്‍ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്നെന്നും ഇന്നത്തെ ആളുകളേക്കാള്‍ ഇരട്ടി ജോലി ചെയ്യാന്‍ അവര്‍ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവര്‍ അവകാശപ്പെട്ടു.

‘ചായ കുടിക്കാത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ പൂര്‍വികര്‍ ജീവിച്ചില്ലേ, ചായ കുടിക്കാതിരുന്നിട്ട് അവര്‍ മരിച്ചു പോയില്ലല്ലോ. ചായയും കാപ്പിയും കുടിക്കുന്നവര്‍ അത് അവസാനിപ്പിക്കണം. ചിലപ്പോള്‍ തല വേദനയും തല പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് പോലെയുമെല്ലാം തോന്നിയേക്കാം. എങ്കിലും അതില്‍ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് നില്‍ക്കണം’ -സ്വാധി പറയുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Eduline

കുഫോസിൽ മത്സ്യ പഠനം; സാധ്യതകളുടെ സമുദ്രം

Kerala

നീലേശ്വരത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ചു

Kerala

ദന്തല്‍ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ മരണം: പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കും

National

National

'മന്ത്രിസ്ഥാനം വേണം'; രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ മുപ്പതോളം കർണാടക എം എൽ എമാർ ഡൽഹിയിൽ

International

"അവരെ നരകത്തിലേക്ക് അയക്കും!" ഇറാനെതിരെ ട്രംപ്; ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് യു എസ് ഉപരോധിക്കും

National

കന്യാകുമാരിയില്‍ ടി വി കെയുടെ പ്രചാരണ തരംഗം; അഴിമതി തുടച്ചുനീക്കും, സര്‍ക്കാര്‍ സേവനങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റലാക്കും- വിജയ്