Connect with us

Kerala

നീലേശ്വരത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ചു

ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം.

Published

Apr 12, 2026 8:26 pm |

Last Updated

Apr 12, 2026 8:26 pm

നീലേശ്വരം| നീലേശ്വരത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ചു. പടന്നയില്‍ നിന്നും കമ്പല്ലുരിലെ വിവാഹ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കാറിന് ചിമേനി തുറവില്‍ വെച്ചാണ് തീപിടിച്ചത്. കാറില്‍ നിന്നും പുക ഉയരുന്നത് കണ്ട ഉടനെ അതിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു പേരും പുറത്തേക്കിറങ്ങിയതിനാല്‍ അപകടം ഒഴിവായി. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം. പടന്ന സ്വദേശി നൗഫലും മറ്റ് രണ്ട് പേരുമാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Eduline

കുഫോസിൽ മത്സ്യ പഠനം; സാധ്യതകളുടെ സമുദ്രം

Kerala

ദന്തല്‍ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ മരണം: പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കും

National

'ചായ കുടിക്കുന്നത് പശുവിനെ കൊല്ലുന്നവര്‍; ഹിന്ദുക്കള്‍ അങ്ങനെയാകരുത്': സാധ്വി ശ്രദ്ധ ഗോപാല്‍

National

'മന്ത്രിസ്ഥാനം വേണം'; രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ മുപ്പതോളം കർണാടക എം എൽ എമാർ ഡൽഹിയിൽ

International

"അവരെ നരകത്തിലേക്ക് അയക്കും!" ഇറാനെതിരെ ട്രംപ്; ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് യു എസ് ഉപരോധിക്കും

National

കന്യാകുമാരിയില്‍ ടി വി കെയുടെ പ്രചാരണ തരംഗം; അഴിമതി തുടച്ചുനീക്കും, സര്‍ക്കാര്‍ സേവനങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റലാക്കും- വിജയ്