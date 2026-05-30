Kerala
ശബരിമല കട്ടിളപ്പാളികള് മാറ്റിയിട്ടില്ല; കൊള്ളയടിച്ചത് പൂശിയ സ്വര്ണം: അന്തിമ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഫലം
ജംഷഡ്പൂരിലെ ദേശീയ മെറ്റലര്ജിക്കല് ലബോറട്ടിയില് നടത്തിയ പരിശോധന ഫലമാണ് ഇപ്പോള് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്
തിരുവനന്തപുരം | ശബരിമല ശ്രീകോവിലിലെ കട്ടിളപ്പാളികള് മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും കൊള്ളയടിച്ചത് പൂശിയ സ്വര്ണം മാത്രമാണെന്നും അന്തിമ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഫലം. സ്വര്ണക്കൊള്ളക്കേസില് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ച ജംഷഡ്പൂരിലെ ദേശീയ മെറ്റലര്ജിക്കല് ലബോറട്ടിയില് നടത്തിയ പരിശോധന ഫലമാണ് ഇപ്പോള് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശില്പ്പപാളി, കട്ടിളപ്പാളി എന്നിവയില് നിന്നുള്ള സാമ്പിളുകള് ശേഖരിച്ചായിരുന്നു എസ് ഐ ടി പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത്. എട്ടോളം സാമ്പിളുകളുകളുടെ പരിശോധന ഫലമാണ് എസ് ഐ ടിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരിശോധന ഫലം കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ചു.
കേസില് ഉടന് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിക്കാനാണ് എസ് ഐ ടി തീരുമാനം. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയില് സ്വര്ണ സാമ്പിളുകളില് അത്യാധുനിക രീതിയിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. തുടര്ന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സാമ്പിളുകള് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത്.