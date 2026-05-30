Kerala
മുതിര്ന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് കെ പി ധനപാലന് അന്തരിച്ചു
2009 ല് ചാലക്കുടിയില് നിന്ന് ലോക്സഭാംഗമായി
കൊച്ചി | മുതിര്ന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാവും മുന് എം പിയുമായ കെ പി ധനപാലന് (76)അന്തരിച്ചു. പറവൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. എറണാകുളം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു.
2009 ല് ചാലക്കുടിയില് നിന്ന് ലോക്സഭാംഗമായി. 2014 ല് തൃശ്ശൂരില് നിന്ന് ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. പറവൂര് നഗരസഭാംഗം, മില്മ ചെയര്മാന്, നോര്ത്ത് മലബാര് ഗ്രാമീണ് ബാങ്ക് ഡയറക്ടര് ബോര്ഡ് അംഗം എന്ന നിലകളിലും പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2001ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് വടക്കേക്കര സീറ്റ് ധനപാലന് നല്കിയെങ്കിലും പ്രചാരണം തുടങ്ങിയ ശേഷം പിന്മാറേണ്ടി വന്നു. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എ കെ ആന്റണിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത വിശ്വസ്തരില് ഒരാള് കൂടിയായിരുന്നു കെ പി ധനപാലന്.
Latest
Kerala
കാട്ടാന കര്ഷകനെ കൊന്നു; അതിരപ്പിള്ളിയില് ഇന്ന് ഹര്ത്താല്
Kerala
ഇ ഡി അന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യം; സി എം ആര് എല് ഹര്ജിയെ ശക്തമായി എതിര്ക്കാന് ഇ ഡി
Kerala
മുതിര്ന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് കെ പി ധനപാലന് അന്തരിച്ചു
Kerala
കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തില് 65 കാരന് കൊല്ലപ്പെട്ടു
Kerala
മുന് കോഴിക്കോട് മേയര് ടി പി ദാസന് അന്തരിച്ചു
Kerala
ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസില് ആറ് പ്രതികളെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
National