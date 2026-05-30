Connect with us

Kerala

മുന്‍ കോഴിക്കോട് മേയര്‍ ടി പി ദാസന്‍ അന്തരിച്ചു

ഡി വൈ എഫ് ഐ മുന്‍ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും സി പി എം മുന്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമായിരുന്നു.

Published

May 30, 2026 1:33 am |

Last Updated

May 30, 2026 1:33 am

കോഴിക്കോട് | കോഴിക്കോട്ടെ മുതിര്‍ന്ന സി പി എം നേതാവും മുന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മേയറുമായ ടി പി ദാസന്‍ അന്തരിച്ചു. 76 വയസ്സായിരുന്നു. ഡി വൈ എഫ് ഐ മുന്‍ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും സി പി എം മുന്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമായിരുന്നു.

കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്പോര്‍ട്സ് കൗണ്‍സില്‍ പ്രസിഡന്റായി രണ്ടുതവണ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കായിക മേഖലയിലെ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കിയ വ്യക്തിയാണ്.

 

Related Topics:

Latest

Kerala

മുന്‍ കോഴിക്കോട് മേയര്‍ ടി പി ദാസന്‍ അന്തരിച്ചു

Kerala

ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ ആറ് പ്രതികളെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

National

കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഡി കെ ശിവകുമാറിന്റെ സത്യ പ്രതിജ്ഞ ജൂണ്‍ മൂന്നിന്

Kerala

വീട്ടില്‍ കഞ്ചാവ് ചെടികള്‍ നട്ടു വളര്‍ത്തിയ യുവാവ് പിടിയില്‍

National

ഭൂമി വാങ്ങിയതില്‍ രണ്ടു കുടുംബങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ തര്‍ക്കം; ആറുപേരെ വെടിവച്ചു കൊന്നു

National

ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചും അവരുടെ ഭക്ഷണം പങ്കിട്ടും തെരുവില്‍ ഇരുന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

Kerala

മുന്‍ മന്ത്രി ടി യു കുരുവിള അന്തരിച്ചു