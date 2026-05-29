Kerala
മുന് മന്ത്രി ടി യു കുരുവിള അന്തരിച്ചു
കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം
കൊച്ചി | മുന് മന്ത്രിയും കേരള കോണ്ഗ്രസ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്മാനുമായ ടി യു കുരുവിള അന്തരിച്ചു. 90 വയസായിരുന്നു. കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ഏറെ നാളായി ചികിത്സയില് കഴിയുകയായിരുന്നു. 2006ലെ വി എസ് മന്ത്രിസഭയില് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായിരുന്നു. 2006, 2011 വര്ഷങ്ങളില് കോതമംഗലം നിയോജകമണ്ഡലത്തില് നിന്ന് തുടര്ച്ചയായി കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
Latest
Kerala
ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസില് ആറ് പ്രതികളെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
National
കര്ണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഡി കെ ശിവകുമാറിന്റെ സത്യ പ്രതിജ്ഞ ജൂണ് മൂന്നിന്
Kerala
വീട്ടില് കഞ്ചാവ് ചെടികള് നട്ടു വളര്ത്തിയ യുവാവ് പിടിയില്
National
ഭൂമി വാങ്ങിയതില് രണ്ടു കുടുംബങ്ങള് തമ്മില് തര്ക്കം; ആറുപേരെ വെടിവച്ചു കൊന്നു
National
ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്മാരുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചും അവരുടെ ഭക്ഷണം പങ്കിട്ടും തെരുവില് ഇരുന്ന് രാഹുല് ഗാന്ധി
Kerala
മുന് മന്ത്രി ടി യു കുരുവിള അന്തരിച്ചു
Kerala