വെടിനിർത്തൽ കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പുറത്തുവിട്ട് ട്രംപ്; ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലെന്ന്
ആണവായുധ മോഹങ്ങൾ ഇറാൻ ശാശ്വതമായി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നതാണ് കരാറിന്റെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥയെന്ന് ട്രംപ്
വാഷിങ്ടൺ | യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാനുമായുള്ള കരട് വെടിനിർത്തൽ കരാർ അന്തിമ തീരുമാനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇറാനുമേൽ കർശനമായ നിബന്ധനകൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച ട്രംപ്, തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉടൻ നീക്കിയേക്കുമെന്ന സൂചനയും നൽകി. യു എസ് നാവിക ഉപരോധത്തെത്തുടർന്ന് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് ഇനി സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാമെന്ന് ട്രംപ് തന്റെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. വാഷിങ്ടണും ടെഹ്റാനും തമ്മിൽ മധ്യസ്ഥർ വഴി നടക്കുന്ന പരോക്ഷ ചർച്ചകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നീക്കം.
ആണവായുധ മോഹങ്ങൾ ഇറാൻ ശാശ്വതമായി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നതാണ് കരാറിന്റെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥയെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള വാണിജ്യ കപ്പൽ ഗതാഗതം യാതൊരുവിധ തടസ്സങ്ങളുമില്ലാതെയും ടോൾ നൽകാതെയും ഇരുദിശകളിലേക്കും ഉടനടി തുറന്നുനൽകണം. പ്രദേശത്തെ ഭൂരിഭാഗം നാവിക മൈനുകളും യു എസ് സൈന്യം ഇതിനകം തന്നെ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ബാക്കിയുള്ളവ ഇറാൻ ഉടനടി നിർവീര്യമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം യു എസ് നടത്തിയ ബി 2 ബോംബർ ആക്രമണത്തിൽ ഭൂഗർഭത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ ആണവ അവശിഷ്ടങ്ങൾ യു എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ആറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസി (ഐ എ ഇ എ), ഇറാൻ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ പുറത്തെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുമെന്നും ട്രംപ് അറിയിച്ചു. തൽക്കാലം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അന്തിമ തീരുമാനത്തിനായി താൻ സിറ്റുവേഷൻ റൂമിൽ യോഗം ചേരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, യു എസും ഇറാനും തമ്മിൽ 60 ദിവസത്തെ താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തലിനും വിപുലമായ ആണവ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രിലിമിനറി കരാറിലേക്ക് വളരെ അടുത്തെത്തിയതായി യു എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ ഡി വാൻസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചർച്ചകളിൽ വലിയ പുരോഗതിയുണ്ടെങ്കിലും കരാറിന്റെ ചില വരികളിലും ഇറാന്റെ ആണവ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങളിലും ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഖത്തറാണ് ചർച്ചകൾക്ക് പ്രധാന മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ, ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. തങ്ങൾ ചർച്ചകളിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് മിസൈലുകളിലൂടെയാണ് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ നേടിയെടുക്കുന്നതെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബഗർ ഗാലിബാവ് എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചു. തങ്ങൾക്ക് വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്നും പ്രവൃത്തികളാണ് മാനദണ്ഡമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങളും കരാർ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നിർദ്ദിഷ്ട കരാറിന്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നിലവിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ കപ്പലുകൾക്കെതിരെ കടുത്ത പ്രതികരണമുണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ഇറാൻ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്.
Summary
US President Donald Trump announced that a potential draft truce deal with Iran is close to a final determination, laying out strict conditions including the permanent abandonment of Iran’s nuclear ambitions. The agreement aims to lift the US naval blockade and ensure unrestricted, toll-free commercial shipping through the strategic Strait of Hormuz. While US Vice President JD Vance confirmed that both nations are very close to signing a 60-day ceasefire memorandum, Iranian officials expressed skepticism, stating they rely on actions and missile deterrence rather than dialogue.