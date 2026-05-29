Editors Pick
പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി 2026 ടാറ്റ ടിയാഗോ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് വിപണിയിൽ; മേന്മകളും പോരായ്മകളും അറിയാം
നിലവിലുള്ള ബോഡിഷെൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അകത്തും പുറത്തും വിപ്ലവകരമായ നിരവധി മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് പുതിയ ടിയാഗോ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹി | പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ ഹാച്ച്ബാക്ക് മോഡലായ ടിയാഗോയുടെ പുതുക്കിയ പതിപ്പ് 2026 ടാറ്റ ടിയാഗോ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. പെട്രോൾ, സി എൻ ജി, ഇ വി (ഇലക്ട്രിക് വാഹനം) എന്നീ മൂന്ന് മുൻപതിപ്പുകളിലും ഈ പുതിയ വാഹനം ലഭ്യമാണ്. നിലവിലുള്ള ബോഡിഷെൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അകത്തും പുറത്തും വിപ്ലവകരമായ നിരവധി മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് പുതിയ ടിയാഗോ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിപണിയിൽ മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റ്, ഹ്യുണ്ടായ് ഗ്രാൻഡ് ഐ 10 നിയോസ് എന്നിവയോടാണ് ടിയാഗോ പ്രധാനമായും മത്സരിക്കുന്നത്.
പുതിയ ടിയാഗോ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 5 മികച്ച സവിശേഷതകളും 3 പോരായ്മകളും താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
ടിയാഗോ ഫേസ്ലിഫ്റ്റിലെ 5 മികച്ച ഫീച്ചറുകൾ
ഐ സി എൻ ജി എ എം ടി പതിപ്പിലെ പാഡിൽ ഷിഫ്റ്ററുകൾ
ഈ സെഗ്മെന്റിൽ ആദ്യമായി ഐ സി എൻ ജി – എ എം ടി (iCNG-AMT) വേരിയന്റിൽ പാഡിൽ ഷിഫ്റ്ററുകൾ ടാറ്റ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സി എൻ ജി കാറുകളിൽ പൊതുവെ കാണാത്ത ഈ ഫീച്ചർ ഹൈവേകളിലും മറ്റ് വാഹനങ്ങളെ മറികടക്കുമ്പോഴും ഡ്രൈവർക്ക് ഗിയർ മാറ്റങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം നൽകുന്നു.
360 ഡിഗ്രി ക്യാമറ
വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ സുരക്ഷിതമായി ഓടിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറ സംവിധാനം പുതിയ ടിയാഗോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ പ്രീമിയം സെഗ്മെന്റ് കാറുകളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഈ ഫീച്ചർ സിറ്റി ഡ്രൈവിംഗ് കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കും.
ഡ്യുവൽ വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജർ
ഒരേസമയം രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വയർലെസ് ആയി ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം കാറിലുണ്ട്. യാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്നതും പ്രായോഗികവുമായ ഒരു ഫീച്ചറാണിത്.
റിയർ എ സി വെന്റുകൾ
പിൻസീറ്റിലെ യാത്രക്കാരുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി റിയർ എ സി വെന്റുകൾ പുതിയ പതിപ്പിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥയിൽ ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ ഇത് ഏറെ ആശ്വാസകരമാണ്.
റീസൈക്കിൾഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാറിന്റെ ക്യാബിനിൽ റീസൈക്കിൾഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം ടാറ്റ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്റീരിയർ ട്രിമ്മുകളിൽ 15 ശതമാനം മുതൽ 75 ശതമാനം വരെ റീസൈക്കിൾഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
3 പ്രധാന പോരായ്മകൾ
ഇ വി മോഡലിലെ പുതിയ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഡിസൈൻ
ടിയാഗോ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പിൽ പരമ്പരാഗത ടാറ്റ ലോഗോയ്ക്ക് പകരം ടാറ്റ ഡോട്ട് ഇ വി (Tata.EV) ബ്രാൻഡിംഗോട് കൂടിയ പുതിയ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പഴയ ടാറ്റ ലോഗോയോട് താല്പര്യമുള്ള ചില ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ മാറ്റം പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല.
ഇ വി പതിപ്പിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ ഡിസൈൻ
പെട്രോൾ, സി എൻ ജി മോഡലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ടിയാഗോ ഇ വി പതിപ്പിന്റെ മുൻഭാഗം കൂടുതൽ വലിയതായി തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കോൺട്രാസ്റ്റ് പാനലുകളുടെ കുറവ് വാഹനത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തിന്റെ ഭംഗി അല്പം കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
കരുത്തുറ്റ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിന്റെ അഭാവം
നിരവധി പുതുക്കലുകൾ നടത്തിയിട്ടും ടാറ്റ പഞ്ച് മോഡലുകളിൽ കാണുന്ന കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ 1.2 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷൻ പുതിയ ടിയാഗോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സ്പോർട്ടി പെർഫോമൻസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാഹനപ്രേമികൾക്ക് ഇത് നിരാശ നൽകിയേക്കാം.
Content Highlights:
Tata Motors has officially launched the updated 2026 Tata Tiago facelift with significant interior and exterior changes across petrol, iCNG, and EV powertrains. The refreshed hatchback introduces segment-first features like paddle shifters on the iCNG-AMT variant and a 360-degree camera. However, it misses out on a powerful turbo-petrol engine option and features a polarizing front-face design on the EV variant.