Connect with us

Kerala

ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്; 11 സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൂടി റിമാന്‍ഡില്‍

പാളയം ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയും മുന്‍ കൗണ്‍സിലറുമായ ഐപി ബിനു ഉള്‍പ്പെടെ 11 പേരെയാണ് ഇന്ന് റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തതത്.

Published

May 29, 2026 7:15 pm |

Last Updated

May 29, 2026 7:16 pm

തിരുവനന്തപുരം | തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ 11 സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകരെ കോടതി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഇന്നലെ ഏഴു പ്രതികളെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. പാളയം ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയും മുന്‍ കൗണ്‍സിലറുമായ ഐപി ബിനു ഉള്‍പ്പെടെ 11 പേരെയാണ് ഇന്ന് റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തതത്.

പ്രതികള്‍ കല്ലുകൊണ്ടും ആയുധം ഉപയോഗിച്ചും ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വധിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്നും പ്രതികള്‍ക്ക് ക്രിമിനല്‍ പശ്ചാത്തലമുണ്ടെന്നും റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.്ര

അതേ സമയം കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ദിനകറിനെ ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാഹനം പുറത്തേക്കിറങ്ങിയപ്പോള്‍ കൈകൊണ്ടും കമ്പുകൊണ്ടും ആക്രണം നടത്തിയത് വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിയായ ദിനകറാണ്. കൊടുങ്ങാനൂര്‍ ബ്രാഞ്ച് അംഗമാണ് ദിനകര്‍. കേസില്‍ ഇനി ആറ്റുകാല്‍ മുന്‍ കൗണ്‍സിലര്‍ ഉണ്ണി, പാളയം സന്തോഷ് എന്നിവരെ പിടികൂടാനുണ്ട്.

 

Related Topics:

Latest

Kerala

ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്; 11 സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൂടി റിമാന്‍ഡില്‍

Saudi Arabia

മുഹറം ഒന്നിന് കഅബയെ പുതിയ കിസ്‌വ അണിയിക്കും; കൈമ്മാറ്റ ചടങ്ങ് പൂര്‍ത്തിയായി

Kerala

ഇ ഡി അന്വേഷണത്തിനെതിരെ ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ച് സിഎംആര്‍എല്‍

Kerala

മാങ്ങ പറിക്കുന്നതിനിടെ ഷോക്കേറ്റ് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

Kerala

'ഇ ഡി കേസില്‍ ഇടപെടാന്‍ സര്‍ക്കാറിന് അധികാരമില്ല; രാഹുല്‍ഗാന്ധിയാണോ റെയ്ഡിന് ആളെ അയച്ചത്?'

Kerala

കേരളത്തെ ഏവിയേഷന്‍ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റും; അഞ്ച് ഇന്ദിരാ ഗാരണ്ടികളും നടപ്പാക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ട സ്‌കൂട്ടറിലേക്ക് ലോറി ഇടിച്ചു കയറി അപകടം; നാലു വയസുകാരി മരിച്ചു,മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്