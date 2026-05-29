ടൊയോട്ടയുടെ ഇലക്ട്രിക് എസ് യു വി എബെല്ല ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു
വാഹനത്തിന്റെ ഉയർന്ന വേരിയന്റായ ഇ 3 യുടെ വില മാത്രമാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 23.60 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ എക്സ് ഷോറൂം വില.
ബംഗളൂരു | സുസുക്കി ഇ വിറ്റാരയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ടൊയോട്ട ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പുതിയ ഓൾ ഇലക്ട്രിക് എസ് യു വി മോഡലായ എബെല്ല ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. വാഹനത്തിന്റെ ഉയർന്ന വേരിയന്റായ ഇ 3 യുടെ വില മാത്രമാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 23.60 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ എക്സ് ഷോറൂം വില. മറ്റ് വേരിയന്റുകളായ ഇ1, ഇ2 എന്നിവയുടെ വില വിവരങ്ങൾ ടൊയോട്ട പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും.
ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ലയുടെ ഇ 3 വേരിയന്റിൽ 61 കിലോവാട്ട് അവർ ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററി പാക്കാണുള്ളത്. മുൻവശത്ത് ഘടിപ്പിച്ച ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുമായാണ് ഇത് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടൊയോട്ടയുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഹാമർഹെഡ് ഫ്രണ്ട് ഫാസിയ, എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിംഗ് ഘടകങ്ങൾ, എയറോഡൈനാമിക് സിലൗറ്റ്, ഡ്യുവൽ ടോൺ പെയിന്റ് ഓപ്ഷനുകൾ, 18 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ‘അർബൻ ടെക്’ സ്റ്റൈലിംഗ് തീമിലാണ് വാഹനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
വളരെ ആഡംബരപൂർണ്ണമായ ഇന്റീരിയറാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് എസ് യു വിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, 12 കളർ ഓപ്ഷനുകളുള്ള ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിംഗ്, സ്ലൈഡിംഗ് ആൻഡ് റെക്ലൈനിംഗ് റിയർ സീറ്റുകൾ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, ജെ ബി എൽ പ്രീമിയം ഓഡിയോ സിസ്റ്റം എന്നിവ ഇതിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. ഡാഷ്ബോർഡിൽ 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററും വയർലെസ് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള 10.1 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റവും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ലെവൽ 2 എ ഡി എ എസ് സാങ്കേതികവിദ്യ, ഏഴ് എയർബാഗുകൾ, 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ഉയർന്ന കരുത്തുള്ള ബോഡി സ്ട്രക്ചർ എന്നിവ കമ്പനി ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം എട്ട് വർഷത്തെ ബാറ്ററി വാറന്റി, അഷ്വേർഡ് ബൈബാക്ക് പ്രോഗ്രാം, ബാറ്ററി ആസ് എ സർവീസ് അഥവാ ബി എ എ സ് ഓപ്ഷനുകൾ, വിവിധ ധനകാര്യ പദ്ധതികൾ എന്നിവയും ടൊയോട്ട ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
എ സി, ഡി സി ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനെ ഒരുപോലെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എബെല്ല ഇ വി, ടൊയോട്ടയുടെ ഐ കണക്റ്റ് കണക്റ്റഡ് കാർ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി റിമോട്ടായി നിയന്ത്രിക്കാനും ചാർജിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനും ബാറ്ററി നിരീക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും. അഞ്ച് മോണോടോൺ നിറങ്ങളിലും നാല് ഡ്യുവൽ ടോൺ ബാഹ്യ വർണ്ണ ഓപ്ഷനുകളിലും ഈ വാഹനം ലഭ്യമാകും. ബാംഗ്ലൂരിൽ വാഹനത്തിന്റെ ഓൺ റോഡ് വില ആരംഭിക്കുന്നത് 26.85 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ്.
Summary
Toyota India has officially launched its new electric SUV, the Urban Cruiser Ebella, with the top-spec E3 variant priced at Rs. 23.60 lakh. Based on the Suzuki e Vitara platform, the premium EV features a 61kWh battery pack, Level 2 ADAS safety tech, and an advanced 10.1-inch touchscreen infotainment system. Toyota is also providing an eight-year battery warranty along with innovative Battery-as-a-Service (BaaS) options for potential buyers.