Connect with us

Kerala

ഡോ.എ കൗശിഗന്‍ ഐഎഎസ് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍

സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ഡോ. രത്തന്‍ യു ഖേല്‍ക്കര്‍ക്ക് പകരമായാണ് നിയമനം

Published

May 29, 2026 8:09 pm |

Last Updated

May 29, 2026 8:10 pm

തിരുവനന്തപുരം |  കേരളത്തിന്റെ പുതിയ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറായി ഡോ. എ കൗശിഗന്‍ ഐഎഎസ് നിയമിതനായി. 2009 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്

സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ഡോ. രത്തന്‍ യു ഖേല്‍ക്കര്‍ക്ക് പകരമായാണ് നിയമനം

 

Related Topics:

Latest

Kerala

ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ ആറ് പ്രതികളെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

National

കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഡി കെ ശിവകുമാറിന്റെ സത്യ പ്രതിജ്ഞ ജൂണ്‍ മൂന്നിന്

Kerala

വീട്ടില്‍ കഞ്ചാവ് ചെടികള്‍ നട്ടു വളര്‍ത്തിയ യുവാവ് പിടിയില്‍

National

ഭൂമി വാങ്ങിയതില്‍ രണ്ടു കുടുംബങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ തര്‍ക്കം; ആറുപേരെ വെടിവച്ചു കൊന്നു

National

ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചും അവരുടെ ഭക്ഷണം പങ്കിട്ടും തെരുവില്‍ ഇരുന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

Kerala

മുന്‍ മന്ത്രി ടി യു കുരുവിള അന്തരിച്ചു

Kerala

നിക്ഷേപ തുക തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല; കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി തീകൊളുത്തിയ വയോധികന്‍ മരിച്ചു