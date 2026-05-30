Connect with us

Kerala

പി എം ആര്‍ഷോയും കെ വിദ്യയും വിവാഹിതരാകുന്നു

തൃക്കരിപ്പൂര്‍ രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫീസില്‍ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വിവാഹം

Published

May 30, 2026 10:15 am |

Last Updated

May 30, 2026 10:15 am

കാസര്‍കോട് | എസ് എഫ് ഐ മുന്‍ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും സി പി എം പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ പി എം ആര്‍ഷോയും എസ് എഫ് ഐ മുന്‍ നേതാവ് കെ വിദ്യയും വിവാഹിതരാകുന്നു. തൃക്കരിപ്പൂര്‍ രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫീസില്‍ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വിവാഹം.

എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ആര്‍ക്കിയോളജി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായിരുന്നു ആര്‍ഷോ. കാസര്‍കേട് തൃക്കരിപ്പൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ വിദ്യ കാലടി സംസ്‌കൃത സര്‍വകലാശാലയിലെ പി എച്ച് ഡി വിദ്യാര്‍ഥിനിയാണ്.

 

Related Topics:

Latest

Kerala

മുന്നു ജില്ലകളില്‍ എന്‍ ഐ എ പരിശോധന

Kerala

രണ്ടാനച്ഛന്‍ ഭക്ഷണം നല്‍കിയ കുഞ്ഞ് ഛര്‍ദിച്ചു മരിച്ചു

Kerala

പി എം ആര്‍ഷോയും കെ വിദ്യയും വിവാഹിതരാകുന്നു

Kerala

ശബരിമല കട്ടിളപ്പാളികള്‍ മാറ്റിയിട്ടില്ല; കൊള്ളയടിച്ചത് പൂശിയ സ്വര്‍ണം: അന്തിമ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഫലം

Kerala

വന്യ മൃഗ ആക്രമണം തടയാന്‍ മന്ത്രിയുടെ കയ്യില്‍ ഒറ്റമൂലി ഇല്ല: വനം മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോണ്‍

Kerala

കാട്ടാന കര്‍ഷകനെ കൊന്നു; അതിരപ്പിള്ളിയില്‍ ഇന്ന് ഹര്‍ത്താല്‍

Kerala

ഇ ഡി അന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യം; സി എം ആര്‍ എല്‍ ഹര്‍ജിയെ ശക്തമായി എതിര്‍ക്കാന്‍ ഇ ഡി