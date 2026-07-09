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Kozhikode

ഹള്റയും മമ്പുറം തങ്ങള്‍ അനുസ്മരണവും നാളെ ജാമിഉല്‍ ഫുതൂഹില്‍

അബൂബക്കര്‍ സഖാഫി വെണ്ണക്കോട് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തും.

Published

Jul 09, 2026 11:16 pm |

Last Updated

Jul 09, 2026 11:16 pm

നോളജ് സിറ്റി | മര്‍കസ് നോളജ് സിറ്റിയിലെ ജാമിഉല്‍ ഫുതൂഹില്‍ വെച്ച് നടക്കാറുള്ള മാസാന്ത ഹള്റതുല്‍ ഫുതൂഹും ഖുതുസ്സമാന്‍ സയ്യിദ് അലവി മമ്പുറം തങ്ങള്‍ അനുസ്മരണവും നാളെ (ജൂലൈ 10, വെള്ളി) നടക്കും. അബൂബക്കര്‍ സഖാഫി വെണ്ണക്കോട് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തും. സയ്യിദ് ശാഫി ബാ അലവി വളപട്ടണം ഹള്റ മജ്ലിസിന് നേതൃത്വം നല്‍കും. സയ്യിദ് അബ്ദുര്‍റഹ്മാന്‍ ബാഫഖി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ഇമാം ഹാഫിള് ശമീര്‍ അസ്ഹരി, സയ്യിദ് ഹാശിം ജീലാനി, ഇബ്റാഹീം സഖാഫി താത്തൂര്‍, ഹംസ മുസ്‌ലിയാര്‍ കളപ്പുറം, അലിക്കുഞ്ഞി ദാരിമി, യൂസുഫ് നൂറാനി നേതൃത്വം നല്‍കും.

മഗ്‌രിബ് നിസ്‌കാരാനന്തരം ആരംഭിക്കുന്ന ആത്മീയ സംഗമത്തില്‍ നാടിന്റെ വിവിധ കോണുകളില്‍ നിന്നുള്ള വിശ്വാസികള്‍ സംബന്ധിക്കും. രോഗശമനം കൊണ്ട് ജനശ്രദ്ധ നേടിയ ഹള്‌റയില്‍ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികള്‍ സംബന്ധിക്കാറുണ്ട്. വിഖ്യാത ആത്മീയ സരണിയായ ഖാദിരിയ്യാ ത്വരീഖത്തിലെ ദിക്‌റുകളും ബൈത്തുകളുമായി ക്രോഡീകരിച്ച ഖാദിരിയ്യ വിര്‍ദുകളാണ് ഹള്‌റയില്‍ നടക്കുന്നത്. പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ മുസ്വല്ലല്‍ മുഅ്മിനാത്തിലാണ് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ദാലഇലുല്‍ ഖൈറാത്തോടെ തുടക്കമാകുന്ന സംഗമത്തില്‍ വിര്‍ദുല്ലത്വീഫ്, ഖാദിരിയ്യ ഹള്‌റ, പ്രാര്‍ഥന, തബറുക് വിതരണം തുടങ്ങിയവ നടക്കും.

സി എസ് മുഹമ്മദ് ഫൈസി, ജമാലുദ്ദീന്‍ അഹ്സനി മഞ്ഞപ്പറ്റ, മുഹിയദ്ദീന്‍ ബുഖാരി, മുഹമ്മദ് നൂറാനി വള്ളിത്തോട്, സജീര്‍ ബുഖാരി വള്ളിക്കാട്, സഹ്ല് ശാമില്‍ ഇര്‍ഫാനി, റോഷന്‍ നൂറാനി, അഡ്വ. സുഹൈല്‍ സഖാഫി നല്ലളം സംബന്ധിക്കും.

Content Highlights:
The historic Jamiul Futuh is set to host the prestigious Hazra and Mampuram Thangal commemoration ceremony tomorrow. Prominent scholars and spiritual leaders will lead the massive gathering at Markaz Knowledge City. Special prayers and cultural sessions are scheduled as part of the event.

 

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