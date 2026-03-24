13 വർഷത്തെ വേദനയ്ക്ക് അന്ത്യം; ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദയാവധം അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഹരീഷ് റാണ വിടവാങ്ങി

ഹരീഷിന്റെ ദയാവധത്തിന് അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് മാർച്ച് 11-നാണ് സുപ്രീം കോടതി ചരിത്രപരമായ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

Mar 24, 2026 11:18 pm |

Mar 24, 2026 11:19 pm

ന്യൂഡൽഹി | പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലേറെയായി അബോധാവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഹരീഷ് റാണ അന്തരിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദയാവധത്തിന് കോടതി അനുമതി നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് ഹരീഷ്. ഡൽഹി എയിംസ് (AIIMS) ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. 2013-ൽ ചണ്ഡിഗഡ് പാനിപത് സർവകലാശാലയിൽ ബി ടെക് വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ കെട്ടിടത്തിന്റെ നാലാം നിലയിൽ നിന്ന് വീണതിനെത്തുടർന്നാണ് ഹരീഷിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. അന്നുമുതൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഹരീഷ് കൃത്രിമ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും ഓക്സിജനിലൂടെയുമാണ് ജീവൻ നിലനിർത്തിയിരുന്നത്.

ഹരീഷിന്റെ ദയാവധത്തിന് അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് മാർച്ച് 11-നാണ് സുപ്രീം കോടതി ചരിത്രപരമായ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. അന്തസ്സോടെ മരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടനയുടെ 21-ാം അനുച്ഛേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു കോടതി നടപടി. തുടർന്ന് മാർച്ച് 14-ന് ഹരീഷിനെ എയിംസിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റി. ഡോക്ടർമാരുടെ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ് ജീവൻരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയത്.

ഹരീഷിന്റെ കുടുംബം നേരത്തെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അന്ന് ഹർജി തള്ളിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹരീഷിന്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതിക്ക് സാധ്യതയില്ലെന്ന മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി ദയാവധത്തിന് അനുമതി നൽകിയത്. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം കേസുകളിൽ കൃത്യമായ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Harish Rana, the first individual in India to be legally permitted passive euthanasia, passed away at AIIMS Delhi after spending 13 years in a vegetative state. Following a landmark Supreme Court ruling on March 11, doctors carefully withdrew life support in accordance with established medical protocols. The case serves as a significant milestone in India’s legal and medical history regarding the right to die with dignity.

Related Topics:
International

ഇസ്റാഈൽ ഇന്റലിജൻസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്ത് ഇറാന്റെ മിസൈൽ മഴ; വിറങ്ങലിച്ച് ടെൽ അവീവ്, ലക്ഷ്യം തെറ്റാതെ ഖൈബർ ശകനും സെജ്ജീലും!

Kerala

മുത്തങ്ങ സമരത്തിനിടെ പോലീസ് അതിക്രമത്തിന് ഇരയായ ഡയറ്റ് മുന്‍ അധ്യാപകന് 12. 5 ലക്ഷം നല്‍കണമെന്ന് കോടതി; സര്‍ക്കാര്‍ അപ്പീല്‍ തള്ളി

National

സോണിയ ഗാന്ധിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

Kerala

തമ്പാനൂരില്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മര്‍ദ്ദിച്ച സംഭവം; ഒരാള്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

യുഡിഎഫ് കണ്‍വെന്‍ഷനില്‍ പങ്കെടുത്തു; ടി കെ ഗോവിന്ദന്റെ ഭാര്യയെ സിപിഎമ്മില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കി

National

13 വർഷത്തെ വേദനയ്ക്ക് അന്ത്യം; ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദയാവധം അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഹരീഷ് റാണ വിടവാങ്ങി

Ongoing News

ആപ്പിൾ പ്രേമികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; ഡെവലപ്പർ കോൺഫറൻസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഐ ഒ എസ് 27 അവതരിപ്പിക്കും; സിരി ഇനി വേറെ ലെവൽ!