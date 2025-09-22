Editors Pick
ജിഎസ് ടി 2.0: സ്വപ്നവാഹനം ഇനി പോക്കറ്റിലൊതുങ്ങും!; പ്രമുഖ വാഹനങ്ങളുടെ പുതുക്കിയ വില ഇങ്ങനെ
കാറുകളുടെ വിലയിൽ അര ലക്ഷം രൂപ മുതൽ ലക്ഷങ്ങൾ വരെ കുറഞ്ഞതോടെ, വാഹനവിപണി പുതിയ ഉണർവിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.
ന്യൂഡൽഹി | രാജ്യത്തെ കാർ പ്രേമികൾക്ക് ആവേശം പകർന്ന് ജിഎസ്ടി 2.0 (GST 2.0) നിലവിൽ വന്നതോടെ, പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ മോഡലുകളുടെ വിലയിൽ വൻ കുറവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇടത്തരക്കാർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇനി സ്വപ്നവാഹനം സ്വന്തമാക്കുക എന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും. കാറുകളുടെ വിലയിൽ അര ലക്ഷം രൂപ മുതൽ ലക്ഷങ്ങൾ വരെ കുറഞ്ഞതോടെ, വാഹനവിപണി പുതിയ ഉണർവിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.
പുതിയ നികുതി ഘടന പ്രകാരം, മിക്ക പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങൾക്കും 28 ശതമാനമായിരുന്ന ജിഎസ്ടി നിരക്ക് 18% ആയി കുറച്ചതാണ് ഈ വിലക്കുറവിന് കാരണം. ഈ തീരുമാനം രാജ്യത്തെ വാഹന വിപണിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയൊരു കുതിപ്പേകുമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഇതാ ചില കമ്പനികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച വിലക്കുറവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ:
ഹോണ്ടക്ക് 1.2 ലക്ഷം രൂപ വരെ കുറവ്
ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറാൻ ഹോണ്ട തീരുമാനിച്ചു. ഉത്സവ സീസണിന് മുന്നോടിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ വിലക്കുറവ് ഹോണ്ടയുടെ നിരയെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു.
- ഹോണ്ട അമേസ് (Amaze): ഇപ്പോൾ 10 ലക്ഷത്തിന് താഴെ വിലയിൽ ലഭ്യമാണ്.
ആരംഭ വില: ₹6,97,700 (എക്സ്-ഷോറൂം).
വിലക്കുറവ്: 2nd Gen മോഡലിന് ₹65,100 മുതൽ ₹72,800 വരെയും, 3rd Gen മോഡലിന് ₹69,100 മുതൽ ₹1,20,000 വരെയും.
- ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് (Elevate): മിഡ്-സൈസ് എസ്യുവി വിഭാഗത്തിൽ ഇനി എലിവേറ്റ് കൂടുതൽ മികച്ചൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.
ആരംഭ വില: ₹10,99,900 (എക്സ്-ഷോറൂം).
വിലക്കുറവ്: ₹42,800 മുതൽ ₹91,100 വരെ.
- ഹോണ്ട സിറ്റി (City): ₹41,790 മുതൽ ₹57,500 വരെയാണ് സിറ്റിയുടെ വിലയിൽ കുറവ് വന്നത്.
ആരംഭ വില: ₹11,95,300 (എക്സ്-ഷോറൂം).
എംജി മോട്ടോർ: എസ് യു വികൾക്ക് വലിയ വിലക്കുറവ്!
എസ്യുവി വിപണിയിലെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായ എംജി മോട്ടോർ, അവരുടെ ആസ്റ്റർ, ഹെക്ടർ, ഗ്ലോസ്റ്റർ മോഡലുകൾക്ക് ജിഎസ്ടി ആനുകൂല്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.
- എംജി ആസ്റ്റർ (MG Astor): ₹34,000 വരെ കുറവ്.
ആരംഭ വില: ₹9.65 ലക്ഷം (എക്സ്-ഷോറൂം).
- എംജി ഹെക്ടർ (MG Hector): ₹49,000 വരെ വിലക്കുറവ്.
ആരംഭ വില: ₹14 ലക്ഷം (എക്സ്-ഷോറൂം).
- എംജി ഗ്ലോസ്റ്റർ (MG Gloster): 2.83 ലക്ഷം രൂപ വരെ കുറവ്.
ആരംഭ വില: ₹39.80 ലക്ഷം (എക്സ്-ഷോറൂം).
മഹീന്ദ്ര: വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾക്കും ഉത്സവകാല ആനുകൂല്യങ്ങൾ!
മഹീന്ദ്ര അവരുടെ വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളുടെ വിലയിൽ വലിയ കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജിഎസ്ടി കുറവും ഉത്സവകാല ആനുകൂല്യങ്ങളും ചേരുമ്പോൾ മൊത്തം ₹1.84 ലക്ഷം വരെ ലാഭം നേടാം.
- മഹീന്ദ്ര ബൊലേറോ ക്യാമ്പർ (Bolero Camper): ₹9.70 ലക്ഷം മുതൽ ലഭ്യമാണ്.
നേടാവുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ: ₹1.28 ലക്ഷം വരെ. ഇതിൽ ₹93,000 ജിഎസ്ടി ഇളവും, ₹35,000 ഉത്സവകാല ആനുകൂല്യങ്ങളുമാണ്.
- മഹീന്ദ്ര സുപ്രോ (Mahindra Supro): ₹5.71 ലക്ഷം മുതൽ ലഭ്യമാണ്.
നേടാവുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ: ₹1.84 ലക്ഷം വരെ. ഇതിൽ ₹64,000 ജിഎസ്ടി ഇളവും, ₹1.20 ലക്ഷം ഉത്സവകാല ആനുകൂല്യങ്ങളുമാണ്.
ഇത് വാഹന വിപണിക്ക് പുതിയ ഊർജ്ജം നൽകുമെന്നും, അടുത്ത ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വാഹനവിൽപ്പനയിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടാകുമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടവാഹനം സ്വന്തമാക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതൊരു സുവർണ്ണാവസരമാണ്.