Kerala
സര്ക്കാര് ഡോക്ടര്മാര് നടത്തുന്ന പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചു
കഴിഞ്ഞദിവസം ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായി ചര്ച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളില് തീരുമാനമായിരുന്നില്ല
കോഴിക്കോട് | വിവിധ ആവശ്യങ്ങള് ഉന്നയിച്ച് സര്ക്കാര് ഡോക്ടര്മാര് നടത്തുന്ന പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചു. അടിയന്തര ചികിത്സ ഒഴികെ ആശുപത്രികളിലെ എല്ലാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ബഹിഷ്കരിച്ചാണ് സമരം.
പുതിയ മെഡിക്കല് കോളജുകളില് അധ്യാപക തസ്തികകള് സൃഷ്ടിക്കുക, ശമ്പള പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശിക ഉടന് വിതരണം ചെയ്യുക, പരിഷ്കരിച്ച ക്ഷാമബത്ത കേന്ദ്ര നിരക്കില് അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് സമരത്തിലെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങള്.
കഴിഞ്ഞദിവസം ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായി ചര്ച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളില് തീരുമാനമായിരുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കെ ജി എം സി ടി എയുടെ നേതൃത്വത്തില് പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
ചൈനീസ് അതിര്ത്തിയോട് ചേര്ന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമ താവളം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമായി
Kerala
പി എം ശ്രീ മരവിപ്പിക്കല്: എസ് എസ് കെ ഭാഗമായ 1152.77കോടി കിട്ടുമോ എന്ന് ആശങ്കയുണ്ട്; കിട്ടിയില്ലെങ്കില് തനിക്ക് ബാധ്യതയില്ലെന്നു മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി
Kerala
ബിന്ദു കൃഷ്ണയെ താമര ബിന്ദുവാക്കി ഡി സി സി ഓഫീസിനു മുന്നില് പോസ്റ്റര്
Kerala
സര്ക്കാര് ഡോക്ടര്മാര് നടത്തുന്ന പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചു
Kerala
സര്ക്കാരിന്റെ ആകെയുള്ള ലക്ഷ്യം മേല്പ്പാത പൂര്ത്തീകരിക്കുക മാത്രം; സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാതെയാണ് നിര്മാണം: കെ സി വേണുഗോപാല്
National
ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം; ഒരു ഡോക്ടര് കൂടി കസ്റ്റഡിയില്
National