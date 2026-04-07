റിവ്യൂകൾക്കിടയിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം; ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പുതിയ ഫീച്ചർ
സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ | ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ആപ്പുകളുടെ റിവ്യൂകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പുതിയ സെർച്ച് ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചു. ആൻഡ്രോയിഡ് അതോറിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതനുസരിച്ച്, പ്ലേ സ്റ്റോറിലെ റിവ്യൂ സെക്ഷനിൽ ഈ പുതിയ മാറ്റം ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ്.
പുതിയ സെർച്ച് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് രണ്ടോ അതിലധികമോ വാക്കുകൾ വരുന്ന കൃത്യമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ റിവ്യൂകളിൽ തിരയാൻ സാധിക്കും. ആപ്പുകളുടെ പ്രത്യേക ഫീച്ചറുകളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചോ മറ്റുള്ളവർ എഴുതിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും. പ്ലേ സ്റ്റോറിലെ സീ ഓൾ റിവ്യൂസ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ സേവനം ലഭ്യമാകും.
സെർച്ച് റിസൾട്ടുകൾക്കൊപ്പം പ്രശസ്തമായ സെർച്ച് ടേമുകളും ഗൂഗിൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പുകളെ വിലയിരുത്തുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കും. സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ റിവ്യൂവിൽ ബോൾഡ് അക്ഷരങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അവ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കും. സമാനമായ ഒരു സെർച്ച് സംവിധാനം നിലവിൽ ആമസോണിലും ലഭ്യമാണ്.
നിലവിൽ ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ റിവ്യൂകൾ സോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം മാത്രമേയുള്ളൂ. പുതിയ സെർച്ച് ഫീച്ചറിലൂടെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിനേക്കാൾ ഒരു പടി കൂടി മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പോളിസി ലംഘിക്കുന്ന ആപ്പുകൾക്കെതിരെ ഗൂഗിൾ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പുകളെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ പുതിയ സംവിധാനം വരുന്നത്.
Summary
Google has introduced a new search function within the Play Store’s review section, enabling users to find specific feedback by searching for keywords. This feature allows users to filter comments for particular app features or common issues, providing a more detailed evaluation of apps. Currently being rolled out, this update gives the Play Store a competitive edge over the Apple App Store’s limited sorting options.