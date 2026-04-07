Kerala

കൊട്ടിക്കലാശത്തിനിടെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

പറവൂരില്‍ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി വി ഡി സതീശന്റെ കലാശക്കൊട്ടിനിടെയാണ് സംഭവം.

Published

Apr 07, 2026 9:04 pm

Last Updated

Apr 07, 2026 9:04 pm

കൊച്ചി |  പറവൂരില്‍ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ കൊട്ടിക്കലാശത്തിനിടെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. തത്തപ്പള്ളി സ്വദേശി അലി(70)ആണ് മരിച്ചത്. പറവൂരില്‍ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി വി ഡി സതീശന്റെ കലാശക്കൊട്ടിനിടെയാണ് സംഭവം.

Kerala

കോഴിക്കോട് മൂന്ന് വയസുകാരന്‍ കുളത്തില്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു

Kerala

ബസില്‍ നിന്നിറങ്ങിയ വീമ്മട്ട അതേ ബസിനടിയില്‍പ്പെട്ട് മരിച്ചു

Kerala

ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്: രഞ്ജിത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് സഹകരിക്കുന്നില്ല; രണ്ട് ദിവസം കൂടി കസ്റ്റഡിയില്‍ വേണമെന്ന് എസ്‌ഐടി

International

തുര്‍ക്കിയില്‍ ഇസ്‌റാഈല്‍ കോണ്‍സുലേറ്റിന് സമീപം വെടിവെപ്പ്; മൂന്ന് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Kerala

കൊട്ടിക്കലാശത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ സംഘര്‍ഷം; ഹരിപ്പാട് എസ് ഐ ഉള്‍പ്പെടെ പത്തോളം പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

കൊട്ടിക്കലാശത്തിനിടെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

Editors Pick

ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങൾ നേടാം; മോണിറ്റൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ച് പിക്സാർട്ട്