Connect with us

Kerala

കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണം; പവൻ വില 83000 പിന്നിട്ടു; ഇന്ന് കൂടിയ 920 രൂപ

18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില ഗ്രാമിന് 8615 രൂപയായി ഉയർന്നു.

Published

Sep 23, 2025 10:46 am |

Last Updated

Sep 23, 2025 10:46 am

കൊച്ചി | റെക്കോർഡിൽ നിന്ന് റെക്കോർഡിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വർണം. ഇന്ന് സ്വർണവില പവന് 83,000 പിന്നിട്ടു. ഗ്രാമിന് 115 രൂപ തോതിൽ പവന് 920 രൂപയുടെ വർധനയാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ സ്വർണം ഗ്രാമിന് 10,480 രൂപയും പവന് 83,840 രൂപയുമായി വില. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില ഗ്രാമിന് 8615 രൂപയായി ഉയർന്നു.

ആഗോള വിപണിയിലും സ്വർണവില റെക്കോഡിലാണ്. സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് വില 3,743.39 ഡോളറായാണ് ഉയർന്നത്. റെക്കോഡായ 3,759 ഡോളറായി ഉയർന്നതിന് ശേഷം വിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് തവണ സ്വർണത്തിന്റെ വില വർധിച്ചിരുന്നു. രാവിലെ 340 രൂപ വർധിച്ച് പവന്റെ വില 82,560ലെത്തി സർവകാല റെക്കോഡിലെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഉച്ചക്കു ശേഷവും സ്വർണവില വർധിച്ചു. ഗ്രാമിന് 45 രൂപയുടെ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന്റെ വില 10,365 രൂപയായി വർധിച്ചിരുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----