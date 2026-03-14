ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് ഇല്ലാത്തവര്‍ക്കും സൗജന്യ ചികിത്സ; സാര്‍വത്രിക ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയില്‍ തത്വത്തില്‍ തീരുമാനമായി

മിസിങ് മിഡില്‍ വിഭാഗത്തിന് കൂടി ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്‌ക്കരിച്ചത്.

Mar 14, 2026 9:08 pm |

Mar 14, 2026 9:08 pm

തിരുവനന്തപുരം  | സംസ്ഥാനത്ത് സാര്‍വത്രിക ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് തത്വത്തില്‍ തീരുമാനമായെന്ന് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്. ഇതോടെ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് ഇല്ലാത്തവര്‍ക്കും സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭ്യമാകുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.കാസ്പ്, കാരുണ്യ ബെനവലന്റ് ഫണ്ട്, മെഡിസെപ്പ്, മറ്റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതികള്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത മിസിങ് മിഡില്‍ വിഭാഗത്തിന് കൂടി ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്‌ക്കരിച്ചത്.

സംസ്ഥാനത്ത് കാസ്പ് പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതിവര്‍ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചികിത്സാ പരിരക്ഷ നല്‍കി വരുന്നുണ്ട്. 42 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള്‍ക്കാണ് കാസ്പ് പദ്ധതി കാര്‍ഡുള്ളത്. ഇതിന് പുറമേ കാസ്പ് പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത വാര്‍ഷിക വരുമാനം മൂന്ന് ലക്ഷത്തില്‍ താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് കാരുണ്യ ബെനവലന്റ് ഫണ്ട് പദ്ധതി പ്രകാരം രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചികിത്സയും നല്‍കുന്നുണ്ട്

 

മഅ്ദിന്‍ റമളാന്‍ 27-ാം രാവ് പ്രാര്‍ത്ഥനാ സമ്മേളനം മറ്റന്നാള്‍; വിശ്വാസി സാഗരമാകാനൊരുങ്ങി സ്വലാത്ത് നഗര്‍

കോന്നിയില്‍ ബന്ധുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

ശബരിമല വിഷയത്തിലെ നിലപാട് മാറ്റം സര്‍ക്കാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ കാപട്യം: കെ സി വേണുഗോപാല്‍ എംപി

മർകസ് റമസാൻ ആത്മീയ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം: ആത്മീയ സദസ്സുകൾ പുലർച്ചെ ഒരുമണി വരെ നീളും

പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി; സിവില്‍ സപ്ലൈസ് കമ്മീഷണറേറ്റില്‍ വാർ റൂം ആരംഭിച്ചു

അലുവ അതുൽ കൊലപാതകം; മൂന്നുപേരെ പ്രതിപട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി