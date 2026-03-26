Kerala

എം ഡി എം എയുമായി മുന്‍ സന്തോഷ് ട്രോഫി താ​രം പി​ടി​യി​ല്‍

എക്സൈസിന്റെയും നര്‍ക്കോട്ടിക്സിന്റെയും സംയുക്ത പരിശോധനയിലാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.

Mar 26, 2026 3:46 pm |

Mar 26, 2026 3:54 pm

തിരുവനന്തപുരം| ഹോട്ടല്‍ മുറികള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എം ഡി എം എ കച്ചവടം നടത്തിയ കേരളത്തിന്റെ മുന്‍ സന്തോഷ് ട്രോഫി താ​രം പി​ടി​യി​ല്‍. സന്തോഷ് ട്രോഫി ടീമംഗം നജീബ് ഖാനാണ് പിടിയിലായത്. എക്സൈസിന്റെയും നര്‍ക്കോട്ടിക്സിന്റെയും സംയുക്ത പരിശോധനയിലാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.

നിലവില്‍ ഇയാള്‍ ട്രാവന്‍കൂര്‍ ടൈറ്റാനിയം പ്രോഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ സൂപ്രണ്ടാണ്. മൊബൈല്‍ ആപ്പ് വഴി ആളുകളെ കണ്ടെത്തി എം ഡി എം എ എത്തിച്ചുനല്‍കുന്നതാണ് ഇയാളുടെ രീതി. പ്രമുഖര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഇയാളില്‍ നിന്ന് എംഡിഎംഎ വാങ്ങാറുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി.

