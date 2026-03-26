Kerala
എം ഡി എം എയുമായി മുന് സന്തോഷ് ട്രോഫി താരം പിടിയില്
എക്സൈസിന്റെയും നര്ക്കോട്ടിക്സിന്റെയും സംയുക്ത പരിശോധനയിലാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.
തിരുവനന്തപുരം| ഹോട്ടല് മുറികള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് എം ഡി എം എ കച്ചവടം നടത്തിയ കേരളത്തിന്റെ മുന് സന്തോഷ് ട്രോഫി താരം പിടിയില്. സന്തോഷ് ട്രോഫി ടീമംഗം നജീബ് ഖാനാണ് പിടിയിലായത്. എക്സൈസിന്റെയും നര്ക്കോട്ടിക്സിന്റെയും സംയുക്ത പരിശോധനയിലാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.
നിലവില് ഇയാള് ട്രാവന്കൂര് ടൈറ്റാനിയം പ്രോഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ സൂപ്രണ്ടാണ്. മൊബൈല് ആപ്പ് വഴി ആളുകളെ കണ്ടെത്തി എം ഡി എം എ എത്തിച്ചുനല്കുന്നതാണ് ഇയാളുടെ രീതി. പ്രമുഖര് ഉള്പ്പെടെ ഇയാളില് നിന്ന് എംഡിഎംഎ വാങ്ങാറുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി.
