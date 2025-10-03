Connect with us

National

വന്‍തോതില്‍ കഞ്ചാവുമായി എന്‍ എസ് ജി മുന്‍ കമാന്‍ഡോ അറസ്റ്റില്‍; പിടിച്ചെടുത്തത് 200 കിലോ

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചുരുവില്‍ നിന്നാണ് ബജ്‌രങ് സിങിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 26/11ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണ സമയത്ത് സൈനിക നടപടിയില്‍ പങ്കെടുത്തയാളാണ് ബജ്‌രങ് സിങ്.

Published

Oct 03, 2025 5:33 pm |

Last Updated

Oct 03, 2025 5:33 pm

ജയ്പുര്‍ | ദേശീയ സുരക്ഷാ ഗാര്‍ഡ് (എന്‍ എസ് ജി) മുന്‍ കമാന്‍ഡോയില്‍ നിന്ന് വന്‍തോതില്‍ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്ത് രാജസ്ഥാന്‍ പോലീസ്. 200 കിലോ കഞ്ചാവാണ് കമാന്‍ഡോ ബജ്‌രങ് സിങില്‍ നിന്ന് പിടികൂടിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചുരുവില്‍ നിന്നാണ് ഇയാളെ കഞ്ചാവ് സഹിതം അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. 26/11ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണ സമയത്ത് സൈനിക നടപടിയില്‍ പങ്കെടുത്തയാളാണ് ബജ്‌രങ് സിങ്.

കഞ്ചാവ് കടത്തുസംഘത്തിന്റെ തലവനാണ് സികാര്‍ ജില്ലാ സ്വദേശിയായ ബജ്രങ് എന്ന് പോലീസ് ഐ ജി. വികാസ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. തെലങ്കാന, ഒഡീഷ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇയാള്‍ രാജസ്ഥാനിലേക്ക് കഞ്ചാവ് കടത്തിയിരുന്നു. പ്രതിയെ പിടികൂടാന്‍ സഹായിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 25,000 രൂപയുടെ പാരിതോഷികവും പോലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ‘ഓപറേഷന്‍ ഗംജനേ’ എന്ന പേരില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രണ്ടുമാസം കഠിനപ്രയത്‌നം നടത്തിയാണ് ബജ്‌രങിനെ പിടികൂടിയത്. രാജസ്ഥാനിലെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്‌ക്വാഡും ആന്റി നര്‍ക്കോട്ടിക്സ് ടാസ്‌ക് ഫോഴ്സും ചേര്‍ന്നാണ് പ്രതിയെ വലയിലാക്കിയത്.

ബി എസ് എഫില്‍ നിന്നാണ് ബജ്രങ് എന്‍ എസ് ജി യില്‍ എത്തിയത്. ഏഴുവര്‍ഷത്തോളമാണ് എന്‍ എസ് ജി കമാന്‍ഡോയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത്. ബി എസ് എ ഫ് കോണ്‍സ്റ്റബിളായി പഞ്ചാബ്, അസം, രാജസ്ഥാന്‍, ഒഡീഷ, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

വന്‍തോതില്‍ കഞ്ചാവുമായി എന്‍ എസ് ജി മുന്‍ കമാന്‍ഡോ അറസ്റ്റില്‍; പിടിച്ചെടുത്തത് 200 കിലോ

Kerala

പാലക്കാട് ജില്ലാശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് ആരോപണം; ഒമ്പത് വയസ്സുകാരിയുടെ കൈ മുറിച്ചുമാറ്റി

National

'കരൂരിലുണ്ടായത് മനുഷ്യ നിര്‍മിത ദുരന്തം'; അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ച് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി

Kerala

വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ കുറയ്ക്കാനുള്ള എയര്‍ ഇന്ത്യാ നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കണം; വ്യോമയാന മന്ത്രിക്ക് കത്ത് നല്‍കി കെ സി വേണുഗോപാല്‍ എം പി

National

കരൂര്‍ ദുരന്തം: സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള രണ്ട് ഹരജികള്‍ കോടതി തള്ളി

National

ഇനി സംയമനം ഇല്ല; പാക്കിസ്ഥാൻ ഭീകരവാദം അവസാനിപ്പിക്കണം: ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി കരസേനാ മേധാവി

National

മുംബൈയിലെ 26/11 ഭീകരവിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനില്‍ പങ്കെടുത്ത എന്‍ എസ് ജി മുന്‍ കമാന്‍ഡോ മയക്ക് മരുന്ന് കള്ളക്കടത്ത് കേസില്‍ അറസ്റ്റില്‍