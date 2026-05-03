Connect with us

Kerala

മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് കപ്പലിനടിയില്‍പ്പെട്ടു; വന്‍ അപകടം ഒഴിവായി

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ താനൂര്‍ കടപ്പുറത്തു നിന്നുള്ള ജീലാനി എന്ന ബോട്ടാണ് എന്‍ എസ് എസ് വിശാഖപട്ടണം എന്ന കപ്പലിനടിയില്‍പ്പെട്ടത്

Published

May 03, 2026 8:40 pm |

Last Updated

May 03, 2026 8:44 pm

മലപ്പുറം | പൊന്നാനി കടലില്‍ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് കപ്പലിനടിയില്‍പ്പെട്ടു. വന്‍ അപകടം ഒഴിവായി. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ താനൂര്‍ കടപ്പുറത്തു നിന്നുള്ള ജീലാനി എന്ന ബോട്ടാണ് കപ്പലിനടിയില്‍പ്പെട്ടത്. ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന അന്‍പതോളം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി.

മറ്റൊരു ബോട്ടിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് രക്ഷാ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയത്. എന്‍ എസ് എസ് വിശാഖപട്ടണം എന്ന ചരക്കു കപ്പലിനടിയിലേക്കാണ് ജീലാനി എന്ന ബോട്ട് ഇടിച്ചു കയറിയത്. അപകടം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട അല്‍ ബുഹാരി എന്ന ബോട്ടിലെ തൊഴിലാളികള്‍ ഉടന്‍ തന്നെ രക്ഷാ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തി അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ജീലാനി ബോട്ടിനു കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചെങ്കിലും വലിയ അപകടം ഒഴിവായതായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ അറിയിച്ചു.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഫേസ് ബുക്ക് ബയോതിരുത്തിയത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റ ചട്ടം നിലവില്‍ വന്ന മാര്‍ച്ച് 16 ന്

Kerala

നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതാനായില്ല; കുഴഞ്ഞുവീണ വിദ്യാര്‍ഥിനി ആശുപത്രിയില്‍

Kerala

വിജയം ഉറപ്പിച്ചു; കോണ്‍ഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് പന്തല്‍ ഉയര്‍ന്നു

Kerala

മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് കപ്പലിനടിയില്‍പ്പെട്ടു; വന്‍ അപകടം ഒഴിവായി

Kerala

പൊതുപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഡിജോ കാപ്പന്റെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിച്ചു

Kerala

മുക്കത്ത് കാര്‍ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് നാല് പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു

Kerala

മലപ്പുറത്ത് 17 കാരനെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി