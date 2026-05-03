Kerala

മുക്കത്ത് കാര്‍ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് നാല് പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു

ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്

May 03, 2026 5:31 pm |

May 03, 2026 5:31 pm

കോഴിക്കോട്| മുക്കത്ത് കാര്‍ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് രണ്ട് കന്യാസ്ത്രീകളടക്കം നാല് പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. പരുക്കേറ്റവരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Four people including two nuns sustained injuries after their car lost control and plunged into a stream in Mukkam, Kozhikode. The incident took place around 4 PM on Sunday evening. The injured individuals were immediately rushed to a nearby hospital for medical treatment.

