Kerala
ഗുണ്ടല്പേട്ടിന് സമീപം വാഹനാപകടം; രണ്ട് കണ്ണൂര് സ്വദേശികള് മരിച്ചു
ഏഴംഗ സംഘം സഞ്ചരിച്ച കാര് ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം. ഊട്ടിയിലേക്ക് വിനോദയാത്ര പോയവരാണ് അപകടത്തില് പെട്ടത്.
ബെംഗളൂരു | കര്ണാടകയില് ഗുണ്ടല്പേട്ടിന് സമീപത്തുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില് രണ്ട് മലയാളികള് മരിച്ചു. കണ്ണൂര് സ്വദേശികളായ മുനീര്, മുനീറ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
ഏഴംഗ സംഘം സഞ്ചരിച്ച കാര് ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം. ഊട്ടിയിലേക്ക് വിനോദയാത്ര പോയവരാണ് അപകടത്തില് പെട്ടത്.
അപകടത്തില് അഞ്ചുപേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഒരു കുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
കഴക്കൂട്ടത്തെ ബി ജെ പി വളര്ച്ച ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നത്: കടകംപള്ളി
Kerala
ഗുണ്ടല്പേട്ടിന് സമീപം വാഹനാപകടം; രണ്ട് കണ്ണൂര് സ്വദേശികള് മരിച്ചു
Ongoing News
വിജയകരമായ വേര്പിരിയല് ശസ്ത്രക്രിയക്കു ശേഷം ഫിലിപ്പിനോ സംയോജിത ഇരട്ടകളായ ഒലീവിയയും ജിയാന മാനുവലും സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു
Ongoing News
സാമൂഹിക മാധ്യമത്തില് വ്യാജ ഹജ്ജ് സേവന പരസ്യങ്ങള്; ആറ് വിദേശികള് അറസ്റ്റില്
National
യു പിയില് നാല് കുട്ടികള് വീടിനകത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്; സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ മാതാവിനെ കാണാതായി
Kerala
പേവിഷബാധയേറ്റയാള് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകവേ ആംബുലന്സില് നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടി; റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ടില് വീണ് മരിച്ചു
Kerala